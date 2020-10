Avatar 2: Kate Winslet aseguró tener “bastante miedo” al momento de rodar las escenas bajo el agua

La secuela de Avatar está a la vuelta de la esquina y pronto se podrá ver una vez más a Pandora, el planeta creado por el mismísimo James Cameron. Avatar 2, mostrará nuevos terrenos del planeta de los famosos extraterrestres azules que marcó un hito en la industria cinematográfica, incluso las profundidades del mar y las criaturas que este alberga.

Uno de ellos es Ronal, un ser que habita debajo del agua, en los arrecifes del océano, y que pertenece al clan Matkayina. Kate Winslet es la encargada de interpretarlo y, hace poco, la cuenta oficial de Twitter de la franquicia compartió una imagen de la actriz en pleno rodaje.

En la fotografía, Winslet aparece caminando por el suelo de un tanque de agua elevando una tela con la que parece que tiene alas. Ahora, la actriz ha hablado sobre su experiencia grabando ese momento y ha reconocido que daba “bastante miedo”.

“Estaba caminando en el fondo del tanque. Es una secuencia muy ceremonial con esas grandes y pesadas alas”, explica en Collider. “Daba bastante miedo. El tema es que, cuando puedes aguantar tu respiración durante siete minutos, no tienes miedo. En realidad, extrañamente, pude confiar en mi propia capacidad para contener la respiración durante tanto tiempo. De alguna forma, no tuve miedo. Nada”, añade.

Por otro lado, Winslet también ha hablado de cómo se llevan a cabo estas escenas debajo del agua. La actriz ha reconocido que hay mucha seguridad y que cada intérprete cuenta con dos buceadores de apoyo todo el tiempo. “Aprender cómo aguantar la respiración fue una de las cosas más calmantes que he hecho porque tienes que ralentizar tu cuerpo. Tienes que bajar tu ritmo cardíaco para poder oxigenar tu cuerpo y, posteriormente, mantener tu respiración durante tanto tiempo. Así que, no tenía otra opción que dejar de moverme, algo que no es lo normal para mí”, concluye.

Avatar 2 planea llegar a las salas de cine el 16 de diciembre de 202. Avatar 3 y Avatar 4 lo harán, respectivamente, el 20 de diciembre de 2024 y el 18 de diciembre de 2026. Por último, Avatar 5 se estrenará el 22 de diciembre de 2028. Además de Winslet, las secuelas de la saga cuentan con los regresos de Zoe Saldana, Sam Worthington, Stephen Lang y Sigourney Weaver. También con los nuevos fichajes de Oona Chaplin y Cliff Curtis; entre otros.