Cambio de los 2/3 genera debate entre senadores electos

Los senadores electos del MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana, debatieron el cambio de los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, acción que generó polémica y protestas en todo el país.

Fuente: Unitel

La modificación en el reglamento de debate del Senado que deja de lado los 2/3 para la aprobación de ciertos temas es señalado como un ‘golpe a la democracia’ por senadores electos de oposición que critican al Movimiento al Socialismo por utilizar su mayoría en el actual Congreso para aprobar estos cambios.

Para Henry Montero, de Creemos, existe una usurpación de funciones de los congresistas actuales y que no se puede hacer «un juego de artículos mintiendo a la población» porque «ya estamos posesionados, ya somos senadores y no puede haber dos parlamentos al mismo tiempo«.

Hizo énfasis en que la decisión de hacer la modificación es por que el MAS ya no tienen la suficiente cantidad de parlamentarios para aplicar su rodillo de 2/3 que tienen en esta última administración, por lo que han buscado la manera de utilizar su simple mayoría para imponerse en el Senado. «Esta es una mala señal, se viene persecución, ellos serán juez y parte, es una mala señal para la democracia», apuntó.

Por su parte Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana, recalca que es importante entender que justamente porque el MAS tiene mayoría absoluta va a poder cambio de agenda de un momento a otro, «aprobar leyes a las apuradas» o impugnar parlamentarios.

«Se está perdiendo el espíritu de la democracia (…) la mitad de la población que no votó por el MAS y que en este momento está representada por estos parlamentarios, vamos a tener grandes dificultades en contribuir con propuestas y fiscalización a las leyes porque el procedimiento está siendo hecho de tal manera que el MAS pueda controlar (…) se está afectando de manera significativa el funcionamiento de la democracia más allá de los razonamientos leguleyos», dijo en entrevista con UNITEL.

La respuesta fue de William Torrez, senador electo del partido azul, que argumenta que no se ha vulnerado ninguna disposición constitucional, a tiempo de haber modificado el artículo del reglamento de debates, dado que estas disposiciones son de orden administrativo que establece, por ejemplo, modificaciones a la orden de la orden del día, la continuidad de las sesiones por tiempo y materia, de modo que son ‘resortes internos’ de la Cámara y que no son cambios de fondo por lo que no se está suprimiendo o modificando disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado como pretende hacer ver la oposición.