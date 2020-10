Cantante de la banda sonora en la novela «La otra orilla» hará una gira por Bolivia

Pepe González tendrá su primer contacto con el público boliviano. Actualmente, forma parte de la banda sonora de la exitosa serie de América Televisión, ‘La Otra Orilla’, y ha pegado rápidamente en la televisión boliviana

Pepe González , fundador , líder, vocalista y voz principal del reconocido grupo peruano Aliados ,dando inicio a su carrera como solista llega con una nueva canción y video UNO Y UNO ES AMAR, convirtiéndose en el tema mas escuchado de la exitosa telenovela “La Otra Orilla” que ese emite en una reconocida red de tv. Boliviana.

Cabe resaltar que este tema, da inicio a la carrera como solista de ‘Pepe’ Gonzalez, y estará próximamente incluido en su primer disco. Al ser un mensaje que induce a unir fuerzas, convocó a músicos que considera parte de su familia, para grabarlo desde sus casas y compartir el Video Oficial con hermanos como Marcello Motta (Amen), Juan Carlos Fernández (Rio), Erick García (banda de Lucho Quequezana), Chayo Saldarriaga (We all toguether), junto a Omar Suarez (Co-Productor del tema) y a Ricardo Zárate (ambos ex integrantes de Aliados y amigos de siempre).

“Desde que me inicié en a la música, compuse muchas canciones con letras muy personales, y no necesariamente para grabarlas con Aliados”, comenta ‘Pepe’ Gonzalez… “Una de ellas es ‘Uno y Uno es Amar’, tema que narra el sentir de muchas personas en estos tiempos de vida en aislamiento, y que propone aplicar una única ecuación de vida ahora más que nunca: 1+1=AMOR. En otras palabras, si nos unimos en ayuda, empatía, respeto, verdad, fuerza, esperanza, amor y Dios, evolucionaremos juntos hacia mejorar como seres humanos”. “Esta canción fue elegida como tema de la pareja protagonista, Patty y Sergio, quienes en la trama de la popular serie, luchan como la mayoría de peruanos, en medio de esta pandemia de miedo”, agrega el líder de Aliados.

UNO Y UNO ES AMAR, estará próximamente incluido en su primer disco. El videoclip de la canción ya está disponible en YouTube y demás plataformas de streaming.

Actualmente, Pepe es vocero de la ONG «La Casa de Alejita», junto a los reconocidos futbolistas peruanos, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, en ayuda a niños con bajos recursos económicos, además de siempre unir su carrera al apoyo de diversas causas sociales.»

En los próximos meses, el cantante y compositor peruano tiene previsto iniciar una gira de medios que lo llevará por tierra Boliviana.