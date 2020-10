Cívicos cruceños reiteran pedido de parar cómputo; dicen que tienen pruebas de «irregularidades»

El Comité Cívico pro Santa Cruz informó este jueves que no reconocen a ningún presidente electo de los comicios del 18 de octubre y pidió al Tribunal Supremo Electoral no emitir el resultado final hasta que se clarifiquen las irregularidades en el sistema de cómputo y manejo de actas.

La posición fue expresada en la capital oriental por su presidente Rómulo Calvo junto a su directiva y su abogado Jorge Valda, durante una conferencia de prensa donde aseguró que están completamente seguros que “hubo fraude y un mal manejo” desde el Tribunal Supremo Electoral.

“Nosotros no reconocemos y no aceptamos a ningún presidente porque no estamos conformes justamente con el acto eleccionario y con todas las irregularidades que han ocurrido con esta elección tan polémica”, afirmó.

Dijo que en ningún momento el TSE certificó que tenían listas claras y tampoco hizo conocer al pueblo boliviano las observaciones de las instituciones internacionales, ni se retiró al personal cómplice del fraude 2019, “entonces, las elecciones tienen muchos indicios que no nos da la tranquilidad, por lo cual no podemos aceptar los porcentajes que están haciendo conocer al pueblo boliviano”.

“Creemos importante que no se emita el resultado final hasta que nosotros podamos estar seguros y el pueblo boliviano pueda estar tranquilo y respaldado por el trabajo que viene realizando este equipo de ingenieros de sistemas que ha encontrado una vez más los delitos ocasionado por el TSE”, manifestó.

Calvo informó que siguen recabando actas de votación de la ciudadanía, las alianzas de Creemos y Comunidad Ciudadana, para comparar las actas que está presentando el TSE con las copias que tiene el Comité Cívico “para seguir demostrando que de verdad nos han querido tomar el pelo al pueblo boliviano”.

“Ahora estamos pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que venga y nos clarifica y nos permita acceder a sus fuentes para que nosotros podamos certificar y reconocer a la persona que ganó la elección”, puntualizó.

Fue consultado sobre las medidas que asumirían siendo que algunos sectores hablan de un paro indefinido. El dirigente aseguró que en ese aspecto con responsables porque las acciones son definidas por un directorio y la asamblea de la cruceñidad.

Afirmó que en esta posición de no reconocer al ganador no se siente solo porque “el pueblo boliviano no cree en las cifras” y considera que posiblemente las “instancias internacionales hayan sido engañadas” con los resultados para expresar votos de reconocimiento al ganador Luis Arce Catacora.

Aseguró tener pruebas contundentes de las irregularidades y advirtió que, si los vocales del TSE quieren convencer a Bolivia que hicieron un buen trabajo, tiene que colaborar y clarificar la información “para que el pueblo reconozca al presidente”.

Para el Comité Cívico no puede ser que, teniendo al jefe máximo con la cifra elevada por el fraude hasta un 40 por ciento de la votación, este año se tenga una cifra mayor con un candidato que no es del MAS.

“No existe nada claro y ese es el trabajo que estamos realizando. Todos los días nos llegan actas; les puedo asegurar que las irregularidades dentro el TSE sí existen y no estoy titubeando, estoy hablando con seguridad”, dijo de manera enfática.

El asesor jurídico Jorge Valda dijo que tienen al menos doce actas con observaciones y aclaró que no se trata de un porcentaje sino del sistema informático, un manejo irresponsable del proceso porque hay elementos de falsedad, manipulación y alteración del sistema.

Explicó que están generando el beneficio de la duda y confirmó que se ha pedido que se suspenda el cómputo oficial de los votos, entre tanto se puedan esclarecer las dudas y los ingenieros informáticos del comité, puedan ingresar al sistema para verificar si fue error técnico o error humano, pero hay la sospecha de un “reincidente sistema de corrupción del año pasado”.