Defensor denuncia favoritismo a funcionario de Gobierno en caso de violencia intrafamiliar

Fuente: Opinión

El delegado del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, denunció este martes favorecimiento e impunidad en un caso de violencia intrafamiliar, cuyo acusado es un funcionario de Gobierno, el representante departamental del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ricardo A. C.

En conferencia de prensa, Cox explicó que la esposa del presunto agresor denunció el hecho en el mes de marzo, pero que las pruebas del caso no pudieron ser generadas a causa de la pandemia. Seis meses después la acusación no habría sido recibida por la fiscal encargada, debido precisamente, a dicha falta de generación de pruebas dentro del caso.

«El rechazo fue porque no se ha producido la prueba, reclamamos al IDIF de por qué no se ha producido la prueba y ellos dijeron que producirían para noviembre y la misma fiscal, sabiendo que su propio equipo no produjo la prueba rechaza la denuncia con un claro favorecimiento. Además (…) no ha permitido que se generen mecanismos de protección, la fiscal de oficio debía otorgar medidas de protección», manifestó.

En ese sentido, anunció que solicitarán la revocación de las determinaciones de la fiscal asignada al caso, para que la denuncia de la víctima pueda proceder, bajo los mecanismos de protección correspondientes.