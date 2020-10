Gobierno sostiene que el trabajo del Chinook se prolongará por lo menos por 10 días

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, anunció que el trabajo de los operativos con el helicóptero Chinook para descargar agua en las regiones afectadas por el fuego por lo menos se prolongará entre 10 a 15 días para controlar los incendios. Asimismo, demandó evitar chaquear y el endurecimiento de las penas contra los que provocan incendios y hacen daño al medio ambiente por lo menos 10 años de cárcel.

“La prioridad número uno es guardar la vida de los bolivianos, he visto que el plan Chinookestá siendo bastante eficiente, pero definitivamente van a ser unos 10 o 15 días de trabajo y rogando para que nos ayude la lluvia un poco también”, afirmó en declaraciones realizadas en la localidad de Guarayos, Santa Cruz.

De acuerdo con los reportes de la víspera, se establece que, desde el inicio de los incendios en el país, este año, las hectáreas afectadas suman 1.868.799.

“No quemen una hoja, hay mucho viento, no hay perspectivas de lluvia, van a quemar su comunidad, ellos mismos se van a perjudicar, no podemos seguir haciendo ni microchaqueos ni chaqueos, nada, prohibido, yo espero que la ABT ojalá pueda llegar conabogados, con fiscales y policías y aquel que no cumpla vaya a la cárcel”, sostuvo.

En ese aspecto, cuestionó que la justicia haya impuesto una pena de tres años a las personas que fueron sorprendidas realizando quemas en diferentes parajes, por lo que debería endurecerse la pena.

“Lo que yo siempre digo. tres años de cárcel que les han dado a los que se han encontrado chaqueando (es poco), acá en Bolivia ojalá el próximo gobierno sea más duro en este sentido y por los menos haya diez años de cárcel para los que chaquean y hacen daño intencional al medio ambiente”, indicó.

López agregó que las comunidades que se encuentran en los alrededores de los incendios forestales deben estar en alerta para un proceso de evacuación, porque primero está la vida.

“En la comunidad Salvatierra se va a ir hablar con el alcalde y el momento que toque alguna bocina u otro tiene que tener un plan de evacuación ya, no es el momento, pero la virulencia del fuego y los vientos hace que estemos atentos, pero debe haber un plan de evacuación total”, señaló.