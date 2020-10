.@NicolasMaduro el tonto tirano a quien nadie hace caso. El mismo día que recibe…

..., quando foram convocadas as eleições, os caciques como Tuto Quiroga , Doria Medina e outros se inscreveram como candidatos, pensando que não haveria o... tinha 54%, mas a direita do Tuto Quiroga , dura, neoliberal, pró-norte-americana, chegou a quase 30%. Agora, essa direita dura obteve 15...

www.convergenciamedios.cl | 18 minutes ago

...elecciones se inscriben Tuto Quiroga, Doria Medina, pensando que no iba a haber MAS. No es cierto, porque Evo no es el Estado, su liderazgo se formó afuera... son otras circunstancias. Porque mira, en el 2005 sacamos el 54% pero la derecha de Tuto Quiroga, dura, neoliberal, pro norteamericana, llegaba casi al...

Compartido: 4