¡Nuestras culturas vivas celebran la diversidad! Festejamos el triunfo de la dem…

...juramento de ley, de investidura del presidente electo Luis Arce Catacora el día 8 de noviembre en un solemne acto de la Asamblea Legislativa... todas y todos los bolivianos. No defraudaremos la confianza del pueblo. https://t.co/GSidBDdi7I — Luis Arce Catacora (Lucho...

www.metropoles.com | 3 hours ago

...Nota oficial do Itamaraty foi publicada na noite de sexta. Luis Arce, o eleito, é do partido do ex-presidente Evo Morales Janela Indiscreta...

Compartido: 2.9K