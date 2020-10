Se volcó un camión con chanchos y los vecinos los carnearon en la calle

Ocurrió en un barrio de Pilar, Argentina. Los vecinos cargaban a los animales en sus autos o en los changuitos de supermercado.

Así se llevaban a los cerdos y los carneaban en #Pilar. Más: https://t.co/ZmZeaRptg4 pic.twitter.com/bkrjofsKsb — Clarín (@clarincom) October 6, 2020





Fuente: Clarín

Un camión cargado con entre 10 y 15 cerdos volcó esta tarde en un barrio de Pilar y decenas de vecinos fueron hasta el lugar para atrapar a los animales, faenarlos en la calle y luego llevárselos a sus casas.

El video que se viralizó en las redes sociales dura solo ocho segundos. Pero alcanza para mostrar el salvajismo de la situación y también para escuchar a los cerdos en el momento de ser atacados.

El hecho ocurrió este martes en el barrio El Manantial, en Pilar. Fue luego que un camión volcara y que los vecinos comenzaran a llegar para cazar a los porcinos.

Volcó un camión con cerdos y la gente los carneó en la calle

Según contaron testigos, algunas personas luego de faenar al animal lo cargaban en el auto o en changuitos de supermercados y sí se lo llevaban a su casa.

Una vecina alertó de la situación a la policía, aunque denunció que los efectivos que acercaron al lugar no pudieron controlar la situación.

“Fue la policía y no hizo nada. Fueron los bomberos y no hicieron nada. No se sabe cómo aparecieron los chanchos pero la gente empezó a publicar en los grupos del barrio para ir a cazarlos. Empezó a salir la gente a matar y a cazar”, contó la mujer a un sitio de noticias Diario Resumen.