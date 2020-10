Tellería presenta acción legal en el Tribunal de Justicia para que Leyes cumpla suspensión

Fuente: lostiempos.com

El alcalde suplente Iván Tellería interpuso hoy una «acción de cumplimiento» al Tribunal Departamental de Justicia para que el alcalde electo José María Leyes acate la suspensión de 30 días del Concejo Municipal por vulnerar normas de contratación.

“Lo que estamos haciendo es hacer cumplir la resolución del Concejo Municipal. El Concejo emitió una resolución de cumplimiento obligatorio para que sea el Alcalde suplente por 30 días; no se le está suspendiendo al Alcalde del cargo, se le está dando una sanción administrativa, por lo tanto, estamos viendo que hay incertidumbre en Cochabamba y no se trabaja como debería”, dijo Tellería, quien explicó que este tema será tratado por la Sala Constitucional 2 .

Añadió que esperará el resultado de la acción de cumpliendo en 48 horas, sino retornaré a mi lugar de Concejal, pero “ya basta, es tiempo que Cochabamba tenga certidumbre”.

Dijo que intenta realizar su trabajo reuniéndose con sectores, “porque no es sólo trabajo de escritorio, sentarse en la silla”. Sin embargo, indicó que “no me dejan trabajar administrativamente en nada, no puedo tener un sello, no puedo pedir informes; por lo tanto, se está perjudicando a la ciudad”.

En tanto, el Alcalde electo por segundo día participó de una inspección de la limpieza de la torrentera La Pajcha. Sin embargo, el edifcio central del municipio y el antiguo del pasaje Sucre están cerrados y con resguardo de guardias municipales.

Conflicto

El martes 13 de octubre el Concejo Municipal suspendió al alcalde José María Leyes por vulnerar las normas de contratación por simular la compra de vehículos para la Policía en 2016. La comisión de ética lo suspendió en marzo de 2019, pero la sanción fue apelada al Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso de nulidad del munícipe.

Nueve de los 11 concejales del pleno votaron por la suspensión de Leyes y la designación de Iván Tellería, porque también es de la agrupación del Alcalde, Demócratas.