Tomb Raider 2 retrasa su estreno de forma indefinida

La segunda entrega de Tomb Raider con Alicia Vikander de protagonista se ha retrasado de forma indefinida.

El proyecto adaptación de la saga de videojuegos de Crystal Dinamics y Square Enix, ha perdido su fecha de llegada a las salas de cine, la cual estaba prevista en Estados Unidos para el 19 de marzo de 2021. De esta forma, el estudio MGM ha eliminado la película de su calendario de estrenos.

Vikander afirmó a principios de este mes que esperaba que el rodaje de la secuela comenzase en 2021. No obstante, parece que finalmente no será así. Tomb Raider 2 no es la única producción que se ha visto retrasada o pospuesta. Sherlock Holmes 3, la tercera entrega sobre el famoso detective creado por Arthur Conan Doyle e interpretado por Robert Downey Jr., y Going Electric, el ‘biopic’ de Bob Dylan protagonizado por Timothée Chalamet, también han sufrido recientemente el mismo destino.

Los detalles sobre la trama de Tomb Raider 2 son desconocidos y, tras esta noticia, habrá que esperar para ver si la secuela llega a hacerse realidad en algún momento. En septiembre de 2019 se anunció que Ben Wheatley se encargaría de la dirección de la nueva entrega. El realizador, que ha estrenado hace poco en Netflix Rebeca, ha fichado recientemente por Megalodón 2.

Tomb Raider, el debut de Vikander como Lara Croft, recaudó más de 274 millones de dólares en todo el mundo.