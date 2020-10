Tuto Quiroga tras las encuestas: «no me canso, no me rindo y aquí sigo»

Fuente: erbol.com.bo

“No me canso no me rindo, aquí estoy y aquí sigo”, respondió este jueves el candidato presidencial por la alianza Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, cuando fue consultado en Tarija si bajaría su candidatura tras las recientes encuestas sobre preferencia ciudadana con miras a las elecciones del 18 de octubre.

Quiroga aparece en quinto lugar con 1.2 por ciento en las encuestas de Ciesmori, que realizó su consulta entre el 20 y el 29 de septiembre en 469 localidades de los nueve departamentos con un total de 2.401 casos y un margen de error del (+/-) 1.99%.

El candidato afirmó que no polemiza con encuestas realizadas por empresas encuestadoras que han cobrado millones de bolivianos a YPFB y siguen ahí, induciendo el voto para el MAS.

“Es parte del sistema que estamos enfrentando, se ha ido Evo Morales, pero sigue el congreso del MAS, sigue la justicia y sigue el sistema fraudulento de las encuestas”, declaró al reportero Mario Fernández de la red Erbol.

Dijo que la gente quiere saber qué candidato va a salvar la economía y evitar que retorne la tiranía. “Somos la única propuesta que tiene liderazgo, capacidad, credibilidad y un plan específico para salvar a Bolivia, inyectando 8.000 millones de dólares y garantizar 650 mil empleos y que nadie pierda sus ahorros ni su jubilación”.

Advirtió que Bolivia está al borde del colapso económico y cree que Libre21 es la única alianza que puede evitar una mayor crisis, por lo que llamó a la población a elegir al candidato que pueda salvar la economía.

Quiroga visitó el mercado central de la ciudad capital, donde recogió la preocupación de la gente y les explicó que los 8.000 millones de dólares que pretende inyectar es para que todos tengan y mantengan sus puestos de venta.

Luego encabezó una caravana de movilidades junto a sus candidatos a diputados y senadores en el departamento de Tarija, donde su electorado aguarda con expectativa el resultado de las elecciones del 18 de diciembre.