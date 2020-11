Abrieron la tranquera y se dispararon todos

Ese dicho popular, refleja lo que está pasando en estos momentos con las agrupaciones políticas en Bolivia. Cada vez me sorprende más la mediocridad e irresponsabilidad con la que asumen un oficio tan sagrado como es el servicio público a través de los cargos electivos.

No han hecho análisis de porque la derrota catastrófica de octubre, no han hecho estrategia para poder contrarrestar el fraude sistémico del MAS en las elecciones y el fraude de hecho por la falta de control electoral el día de las elecciones.

Se han convocado a elecciones para Gobernadores y Alcaldes para el 7 de marzo del 2021, y sin medir las consecuencias de sus actos nuevamente tenemos candidatos que se lanzan haciéndole el juego al MAS para que se convierta en partido único y maneje las tres instancias de poder elegido, el Nacional, Departamental y Municipal.

Los datos de octubre del 2020 nos reflejan un panorama desolador con respecto como la falta de organizaciones políticas serias, y la inmadurez para asumir la política nos llevó al desastre para nuestra democracia.

De 342 municipios que existen en el país, el MAS ganó 301 y solo perdió en 41. 95 municipios ganó con un promedio de votos del 90% al 98%, 80 municipios ganó con más del 80%. 29 ganó con más del 70%, ganó con más del 60% 42 ganó con más del 50%

En Santa Cruz, Beni y Pando ganó en 60 de los 91 municipios. Ganó en seis departamentos y solo perdió en tres. Aunque suene pesado, no me cansaré de pedirle a nuestros actores políticos UNIDAD, tenemos un gobierno consolidado, fraudulento pero ejerciendo el poder, iremos con el mismo padrón electoral, en el caso de Santa Cruz, dos lideratos ganadores y consolidados como Rubén Costas y Percy Fernández, no pueden ir a la reelección, alcaldes destacados de provincias como Coco Añez, Chichino Morales, Vladimir Chávez, Germaín Caballero y otros que representaban un freno para el MAS en sus municipios no podrán ser candidatos, eso nos resta lideratos concentradores de votos.

El panorama no es sencillo y cada vez estoy más convencido que cuando no tenemos candidatos le ganamos a la dictadura, en el 2016, nuestro candidato era el NO y le ganamos al MAS, el 2019 se unificó el pueblo para derrotar al dictador en las calles y el dictador huyó, vino el proceso electoral y nuestros candidatos, no estuvieron a la altura del desafío.

La primera etapa del gobierno del MAS se pudo resistir estructuralmente porque se manejaron las gobernaciones y los gobiernos municipales, se estructuró la media luna, se ganó las gobernaciones en seis departamentos, y aunque la irresponsabilidad de aprobarle la Constitución entre gallos y medianoche en un acuerdo político nulo de pleno de derecho viabilizó la dictadura, se pudo resistir mejor.

Hoy si no logramos unidad de los actores políticos para pelear ante la adversidad que significa enfrentar al MAS y a todo el aparato político económico que representa, las actuales agrupaciones pasarán a la historia como los cómplices directos de la consolidación de la dictadura de Evo y Arce en nuestra patria. Estamos a tiempo