Evo Morales da la línea ante una multitud, en ausencia de presidente Arce

El binomio del MAS no estuvo ayer para recibirlo, pero el expresidente ya dio instrucciones al Ejecutivo y a los presidentes del Senado y de Diputados.

Evo Morales junto al exvicepresidente Álvaro García Linera, con quien retornó de Argentina, donde solicitaron refugio. Foto:ABI Fuente: Página Siete



María Mena / Chimoré, Cochabamba Al mediodía, un helicóptero privado, pintado de naranja y blanco, sobrevoló la concentración en el aeropuerto de Chimoré (trópico cochabambino). Allí estaba Evo Morales, quien retornó a su terruño, junto a Álvaro García Linera, después de un año de exilio en México y luego en Argentina. En el acto de bienvenida, frente a una multitudinaria reunión de seguidores, a la que no asistió el presidente Luis Arce, Morales dio instrucciones al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Morales durante el discurso que pronunció en el acto. Foto:APG

“Quiero pedir mediante los hermanos presidentes de las cámaras (Andrónico Rodríguez, del Senado, y Freddy Mamani, de Diputados), hay que hacer un acto de justicia de las masacres de Senkata, de Sacaba, de Yapacaní, de Potosí. Hermano Lucho (Luis Arce) tiene que hacer justicia a los compañeros detenidos, perseguidos políticos tantos, dentro y fuera de Bolivia”, sostuvo Morales al término de su discurso en Chimoré.

El líder del MAS habló frente a los militantes del partido azul que llegaron de varias regiones del país para recibirlo después de un año de su renuncia al poder.

Morales también instruyó a Rodríguez y a Mamani, que “convoquen a una interpelación o un informe” a Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por el retiro del Direpre y porque el día de las elecciones se esperaban los datos de las firmas que hicieron boca de urna, pero no se dieron a conocer. “Seguramente (estaban) preparando cómo ocultar los resultados”, sostuvo.

Varios de los que asistieron a la concentración llevaron la bandera del partido azul.

Foto:AFP

El 25 de octubre, tras el triunfo de Arce, Morales pidió que levanten la demanda contra María Eugenia Choque, expresidenta del TSE, por el caso fraude de 2019, y que liberen a todos los detenidos por esa causa judicial. El 28 de octubre, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz le concedió “en parte” a Choque una acción de libertad, la cual abre una senda para su eventual liberación.

Esas directrices mencionadas no fueron las únicas que ayer dejaron entrever el peso político de Morales en el gobierno de Arce. “(Con el) hermano Lucho esta mañana conversamos en la madrugada. A la una de la mañana, más o menos, me llamó. Intentaba comunicar cómo llegar acá. Ojalá pueda llegar. Pero, está en pleno proceso de organización de la gestión pública. No es sencillo. Con el compañero Lucho nuevamente conversamos internamente, debatimos para no equivocarnos en la designación (de nuevas autoridades)”, expresó Morales.

Una mujer llevó un cuadro de Evo con la banda y medallas.

Foto: APG

No obstante, pese a la comunicación que Morales aseguró que mantuvo con Arce, el Presidente, desde que asumió, no habló ni mencionó al exmandatario en sus discursos ni en sus redes sociales. Ayer, ni Arce ni el vicepresidente David Choquehuanca difundieron algún mensaje en relación al retorno de Morales.

Arce, por la tarde, divulgó dos fotos en las que se lo ve dando cátedra a través de Zoom y Choquehuanca se limitó a felicitar al presidente del Senado por su cumpleaños.

Morales también pidió ayer que le dejen trabajar y, aprovechando la presencia del candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz -de la línea política de Rafael Correa-, sostuvo que si ese postulante gana, se logrará la continuidad de la Unasur, su proyecto.

“Yo estoy seguro, ganamos Ecuador, ya tenemos Unasur nuevamente, para enfrentar a la OEA. Es el proyecto que tengo a nivel nacional e internacional”, indicó.

La llegada de Evo

A las 4:20 de ayer se escuchó la detonación intermitente de petardos en Villa Tunari. Anunciaban la llegada de Morales a la región cocalera.

A esa misma hora, el movimiento vehicular era intenso. Los militantes, que llegaban de otros departamentos, se apresuraban en dirigirse al aeropuerto de Chimoré, donde sería el acto de bienvenida.

A 10 kilómetros, antes de llegar a ese municipio, la carretera a Santa Cruz estaba congestionada por vehículos livianos, pesados y los motorizados de las caravanas del MAS.

Antes de las 7:00, la pista del aeropuerto ya estaba ocupada por los militantes, que hacían flamear wiphalas, la bandera del MAS, la tricolor y además exhibían pancartas.

Muchos asistentes bailaron durante la concentración.

Foto:APG

Minutos más tarde comenzó el festejo de bienvenida, pese a la ausencia de Morales. Diferentes grupos folklóricos amenizaron la mañana. Los militantes bailaban y festejaban el retorno de su líder cocalero. Mientras tanto, el exmandatario se encontraba en Villa Tunari junto a los senadores de su partido, para dar la posición y lineamientos de gestión que la bancada masista debe seguir.

Con la llegada de Morales y García Linera se dio inicio al programa oficial. El acto y los discursos se extendieron por más de dos horas y gran parte de la multitud no usaba barbijo y menos respetaba el distanciamiento social.

García: “Me puse como obligación: yo voy a cuidar la vida de Evo”

El exvicepresidente Álvaro García Linera, quien retornó de Argentina junto a Evo Morales, también dio un discurso en el acto de bienvenida que los sectores del MAS le dieron al exjefe de Estado. Durante su alocución, García Linera manifestó que cuando ambos partieron al exilio, él se puso como obligación cuidar la vida de Morales.

“Algunos compañeros dicen ‘ese k’ara traidor’. Falso. Quiero que sepan tan querido es el compañero Álvaro así como el Evo”, dijo Morales antes de darle la palabra a García.

De forma inmediata, el exvicepresidente recordó detalles de su salida del país junto a Morales. Dijo que se llevó un poco de tierra, que recogió en el aeropuerto de Chimoré antes de partir a México, y que esa tierra la llevó a Argentina y ayer la regresó a Bolivia.

“Me puse como obligación: yo voy a cuidar la vida de Evo y aquí vengo a dejar a Evo. El día que me iba de este aeropuerto levanté un pedazo de tierra y me lo guardé una bandera y me acompañó esa tierra a México, Argentina y otra vez la he vuelto a traer acá, porque somos tierra, porque somos memoria, porque somos raíz y la tierra llama a la tierra”, sostuvo.

No obstante, la molestia de los sectores sociales del MAS con García Linera quedó al descubierto en el acto, dado que ninguno de los dirigentes que hizo uso de la palabra lanzó el saludo acostumbrado al exmandatario, informó el diario El Deber.

Los dirigentes –según ese rotativo- explicaron que las actitudes de los oradores están en consonancia con esas declaraciones y fueron ellos los que describieron el comportamiento de sus compañeros en el acto que se realizó en Chimoré. “Eso tiene su lectura interna, sabemos lo que hizo Álvaro el año pasado”, describió uno de los presentes en la testera.

