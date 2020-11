Evo organiza reuniones y no deja atrás la política como anunció; también usa bienes del Estado

Para Evo Morales, los anuncios de dedicarse a la piscicultura quedaron atrás. El expresidente aún se mantiene en la arena política organizando encuentros, ampliados y reuniones con el exgabinete como si fuera la máxima autoridad. Ayer, se sentó con exministros y exviceministros en la Casa de la Cultura de la Alcaldía de Colcapirhua.

“Más me voy a dedicar a tambaquí, a tener una piscina de tambaquí. Están ganando bien mis compañeros con piscina de tambaquí. En ocho meses tienes 5 mil dólares de utilidad neta”, había dicho el expresidente a la BBC el 29 de octubre, luego de que Luis Arce ganara las elecciones y Morales determinara su retorno.

Hace una semana, Morales volvió a Bolivia, luego de un año de estar como refugiado en México y Argentina. Según sus actos, no tiene intención de retirarse fuera del trabajo político.

En este tiempo, sentó su residencia en Cochabamba y participó en una reunión de la Dirección Nacional del MAS, en la que se lo proclamó presidente del partido. Ayer, convocó a exministros y exviceministros para evaluar lo que fueron los últimos días de su gestión antes de los conflictos de octubre y noviembre de 2019 y el año que pasó.

“Nos hemos sentado para evaluar la coyuntura política (…). Vamos a cuidar la gestión de Lucho, eso no significa cuotear y eso debe quedar claro”, dijo Morales.

En la reunión, estuvieron presentes el exvicepresidente Álvaro García Linera; el que fue ministro de Gobierno, Carlos Romero; de Obras Públicas, Milton Claros; el excanciller y ahora embajador ante la ONU, Diego Pary, y Sacha Llorenti, entre otros.

El gran ausente de todos estos encuentros desde el regreso de Morales es quien fue ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Según Morales, la reunión fue netamente política y no logró concluirse por completo.

“Se declaró cuarto intermedio, porque los compañeros tenían otros compromisos. Continuaremos entre los días 28 y 29 de diciembre”, indicó el exmandatario a tiempo de subir a un vehículo blanco, que sería de propiedad de la Mancomunidad del Trópico.

Asimismo, había otras dos camionetas con el mismo logo de la Mancomunidad. Otros ministros, como Romero, se fueron en el motorizado de algún colega.

En tanto, García Linera se retiró en el vehículo Volkswagen (una “peta”) de su hermano, y a bordo llevaba a Sacha Llorenti.

Uno a uno se fueron retirando al promediar las 18:00 sin hacer declaraciones. Muchos de ellos retornarán el fin de semana para participar del ampliado del MAS que definirá a los candidatos para las elecciones subnacionales y los lineamientos para la campaña.

Objetan uso de bienes del Estado

A la llegada del expresidente Evo Morales se utilizaron el aeropuerto y el coliseo de Chimoré. Ayer fue la Casa Cultural de la Alcaldía de Colcapirhua. En ambos casos se utilizaron bienes del Estado y las autoridades encargadas no están al tanto o evaden las preguntas

Sobre el aeropuerto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo: “Vamos a analizar la situación. Después del acto, todo volvió a la normalidad. Me parece que no hay ningún daño. Yo he ingresado recién, es posible que existiera solicitud”.

En tanto el alcalde de Colcapirhua, Mario Severich, no quiso atender a la prensa. Dijo que lo haría, pero desapareció dentro de las instalaciones.