Exclusivo: las fuertes declaraciones de las hijas de Maradona contra el médico en la causa que investiga la muerte

El entierro: las tres hermanas acompañan el féretro en el cementerio de Bella Vista

Dalma, Gianinna y Jana Maradona llegaron al edificio de la Fiscalía General de San Isidro en la calle Acassuso 476 cerca de las 20 del sábado y se retiraron cuando faltaban algunos minutos para las 2 de la mañana. En las seis horas que estuvieron frente a los fiscales que intervienen en la causa, las tres hermanas hablaron sobre el estado en el que habían visto a su padre en los días previos a la muerte y fueron consultadas, especialmente, sobre quién creían ellas que estaba a cargo de la salud del mejor jugador de todos los tiempos.

“Fue una declaración extensa porque se abordaron distintos ejes. Declararon las tres juntas e iban respondiendo las preguntas que les hacían los fiscales. En el repaso de la declaración no quedan dudas de que para ellas el responsable de la atención medica era Leopoldo Luque ”, explica una fuente del entorno de las Maradona al tanto de las testimoniales.

Un día después, Luque era allanado.

Una de las primeras preguntas de la fiscal Laura Capra fue: “¿Cómo lo veían a su padre físicamente en los últimos días?”. Las tres se fueron intercalando para responder y apuntaron en el mismo sentido: “ Lo vimos muy hinchado. Nos llamó mucho la atención eso. Sobre todo la panza y los párpados ”, según reconstruyó Infobae de fuentes del expediente. Jana fue la que hizo mayor hincapié en este aspecto, quizás porque tenía un contacto más asiduo.

Los cuestionamientos de los fiscales en este punto, puertas para adentro, van por el lado de la lógica: ¿nadie vio que estaba en esa situación física? ¿Nadie pensó que al estar hinchado una persona con antecedentes cardíacos podía ser indicativo de algo? ¿Solo las hijas se dieron cuenta de esto?

El médico Luque tras ser allanado (Nicolás Stulberg)

Más adelante en su testimonial, las herederas del astro del fútbol aclararon que en un cónclave en la Clínica Olivos los médicos, con Luque a la cabeza, les hicieron tres propuestas: “La primera era una internación voluntaria, la segunda una involuntaria y la tercera una internación domiciliaria”. A la luz de los hechos y a sabiendas de que Diego iba a rechazar de cuajo las dos primeras se optó por la última.

Ahí fue cuando una de las chicas remató: “Nos prometieron internación domiciliaria pero eso no lo era”.

Cabe aclarar que la externación fue firmada por las tres hijas pero siempre siguiendo las recomendaciones de Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov que fueron los que firmaron como profesionales médicos. Aun con la recomendación en contra de la Clínica Olivos que aconsejaba un centro de rehabilitación.

En otro tramo de la reunión se hizo hincapié en las conversaciones de un grupo de chat de WhatsApp que existía entre los médicos (incluido Luque) y las hijas del 10. Los mensajes ya están aportados en el expediente. “El que daba las órdenes con respecto a la parte médica de mi papá era Luque” , explicó una de ellas.

En ese grupo se dio en los últimos días una conversación que dejaría a las claras el supuesto grado de injerencia que tenía el doctor Luque no solo en la salud sino en la vida de Maradona. Uno de los asistentes del 10 preguntó en el chat si pueden cortarle las uñas, a lo que la psiquiatra Agustina Cosachov dice: “Estaría bueno”. El que termina dando el visto bueno para esa acción tan elemental y cotidiana es el propio Luque.

A pesar de que las hermanas Maradona coincidieron en que Luque era el responsable de la atención medica aclararon: “Sabemos que mi papá era un paciente difícil”.

La psiquiatra Agustina Cosachov.

Fuentes del expediente señalan que los allanamientos de las últimas horas contra el neurocirujano no fueron un desprendimiento directo de las declaraciones: “Fue solo un elemento más. Las medidas que se tomaron y que vamos a seguir tomando son producto de muchos indicios que fuimos recolectando”.

Por el momento, no se le pedirá a Claudia Villafañe que dé su testimonio. Los fiscales consideran que no es apropiado, ya que hace varios años que no tenía una relación fluida con Diego ni lo veía en persona, por lo tanto no es relevante para este punto de la investigación.

En las últimas horas, Matías Morla, abogado, amigo y manager en los últimos años del 10 se presentó en la causa junto a otro letrado, Yamil Castro Bianchi. Ambos representarán como particulares damnificados a las 5 hermanas de Diego Maradona.

De esta manera, si es aceptado por el juez Orlando Díaz, Morla tendrá acceso completo al expediente y hasta podrá solicitar medidas de prueba.

También se presentó en el expediente de manera formal Verónica Ojeda, en representación de su hijo menor de edad, Diego Fernando. Está asesorada legalmente por su actual pareja y ex funcionario del Ministerio de Seguridad Bonaerense Mario Baudry.

Por el momento ni Gianinna, Dalma, Jana o la propia Claudia Villafañe se presentaron como querellantes.

Luego de la declaración espontánea del día de hoy que realiza el médico Luque, los fiscales Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari comandados por John Broyad se sentarán a cotejar las pruebas que ya habían recolectado, lo que se secuestró en las oficinas y la casa de Luque y las nuevas declaraciones. También están a la espera de los resultados del laboratorio para saber qué tipo de medicamentos consumió Maradona, en qué cantidades y si eso coincide con los registros.

También será clave el rol que en las próximas horas los investigadores le asignen a la psiquiatra Cosachov que fue la que firmó el alta y la encargada de recetar los medicamentos contra la depresión a Maradona y en qué dosis.

Infobae se comunicó con la profesional que, en un breve contacto, señaló: “Quiero dejar que siga actuando la Justicia. Prefiero mantener el perfil bajo para no entorpecer el desarrollo de las investigaciones”.

