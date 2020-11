Gobierno entregó vehículos a la Asociación de Personas con Discapacidad de Talla Baja de Oruro

Anunció que con esta entrega, el Gobierno inició un programa en favor del sector, que tiene como objetivo ampliar con mayores lotes de vehículos que sean herramienta de trabajo para las personas de talla baja.

Fuente: Bolivia Tv, Bolivia Digital

El Gobierno, a través del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Jorge Vacaflor, esta mañana entregó tres vehículos livianos a la Asociación de Personas con Discapacidad de Talla Baja de Oruro, durante un acto desarrollado en instalaciones del Regimiento Ingavi.

“A nombre de la presidenta Jeanine Áñez y del ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, entregamos tres vehículos adjudicados al Ministerio de la Presidencia a favor de la Asociación de Personas con Discapacidad de Talla Baja. Para nosotros es un orgullo apoyar una iniciativa que han tenido ellos”, explicó Vacaflor.

Remarcó que le trabajo es un derecho fundamental de las personas y que no es necesario vivir de caridad del Estado o privada. Si no permitir que estas personas consigan un trabajo digno, honrado, que otorgue calidad de vida a ellos y sus familias.

“En este sentido, estos vehículos serán adecuados para que las personas de talla baja, los puedan conducir y puedan trabajar en el servicio público. De esa manera también podrán lograr su licencia en cuanto haya vehículos acondicionados para que ellos puedan conducir sin ninguna deficiencia y dificultad. Eso les permitirá tener ingresos para su familia, hijos y ellos mismos”, destacó el Viceministro.

Anunció que con esta entrega, el Gobierno inició un programa en favor del sector, que tiene como objetivo ampliar con mayores lotes de vehículos que sean herramienta de trabajo para las personas de talla baja.

AGRADECIMIENTO DEL SECTOR

El representante del sector de personas de talla baja, Marco Antonio Aramayo, agradeció el apoyo del Gobierno de Jeanine Áñez por la dotación de vehículos que serán adecuados para las condiciones físicas de los conductores que en un futuro (cuando obtengan las licencias de conducción).

“Por mucho tiempo, nosotros hemos sufrido la discriminación por nuestra condición física que no nos permitía insertarnos en el mercado laboral de nuestro país; pero ahora tenemos la esperanza no solo de demostrar que podemos trabajar por nuestras capacidades; si no también podremos contribuir a la reactivación económica de nuestra región”, apuntó.

Los integrantes de la Asociación, a través del programa, tienen planeado crear una empresa de radiotaxis para contribuir con la reactivación económica de Oruro y del país en general. En el futuro tienen interés de incursionar en la modalidad Delivery.