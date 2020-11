Microsoft Teams responde a Zoom y Google Meet y ahora permite videollamadas gratis de hasta 24 horas y 300 personas

Como Zoom y Google Meet, Microsoft Teams se ha convertido en uno de los grandes ‘ganadores’ del confinamiento y por tanto de 2020. Las videollamadas se han convertido en un elemento clave en el día a día de las personas y de las empresas, y las estrategias de novedades de los servicios que las posibilitan han cambiado totalmente.

Así, con Teams, que ha crecido mucho en educación y en el mundo corporativo, Microsoft persigue también alcanzar a la familia, y a los pasos ya dados en este sentido ahora suma la posibilidad de hacer videollamadas desde el navegador con hasta 300 personas. El máximo de tiempo por llamada es de 24 horas. Y todo ello de forma totalmente gratuita.

Del móvil al navegador, así es la actual Microsoft

Microsoft Teams estaba creciendo enormemente por su integración con Office 365, pero no al ritmo desorbitado de la cuarentena. Desde ese punto, Microsoft vio que el servicio podía convertirse en algo familiar más allá de lo corporativo, aportando además la posibilidad de adjuntar archivos, de organizar eventos, lo que lo hacía más cómodo que el posible combo Trello + WhatsApp.

Ahora, esa realidad que comenzó en el móvil llega al navegador, y Microsoft ahora permite, en fase preview, iniciar chats o crear grupos de chats con hasta 250 personas, sincronizar los chats entre móvil y ordenador, hablar todo el día con amigos y familia (hasta las 300 personas mencionadas), hablar incluso con cualquier persona que no tenga Teams, aceptando la invitación del navegador, ver a la vez hasta a 49 personas, y subir y compartir fotos en el chat.

Frente a esto, Meet y Zoom tienen límites, de 60 y 40 minutos por videollamada, que si bien no son molestos del todo, obligan a usuarios que no quieren pagar a iniciar nuevas llamadas cuando se alcanza el límite. Microsoft tenía una posición envidiable durante mucho tiempo con Skype, el auténtico dominador de la década pasada y la anterior, pero no ha sabido materializarla en la pandemia.

Fuente: Link