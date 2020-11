Policía allana domicilio de jefe policial involucrado en la quema de la libreta de Evo

Tres diputados presentaron una denuncia contra el exministro Arturo Murillo, el ex viceministro, Javier Issa y el ex director nacional de la FELCC, coronel Iván Rojas

Marco Antonio Chuquimia Huallpa

Fuente: El Deber

La fiscalía y la Policía realizaron un allanamiento al domicilio del coronel Iván Rojas, ex director nacional de la Felcc e involucrado en la desaparición y posible quema de la libreta del expresidente Evo Morales, en el acto no se colectó ningún indicio, informaron los policías.

De acuerdo con los datos preliminares, el allanamiento se produjo precisamente por el caso de la pérdida de la libreta de Servicio Militar del expresidente y no hubo resultados al margen de una fotocopia del informe de colección de los documentos que secuestraron a Patricia Hermosa en 1 de febrero de este año.

El coronel Iván Rojas, apareció en un video llamando al exviceministro de Régimen Interior, Javier Issa, a quien le indica que tiene problemas muy serios por el caso de la libreta del expresidente que fue secuestrada cuando detuvieron a la exjefa de Gabinete de Evo Morales en febrero de este año. Issa afirma en ese video, que el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo mandó a quemar el documento.

La denuncia por la pérdida de la libreta fue presentada ya el 3 junio de este año y lo hicieron tres diputados del MAS, Julio Huaraya, Franklin Flores y el actual ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en ese entonces afirmaron que cuatro personas sin uniforme y sin identificación arrebataron a Patricia Hermosa Gutiérrez una mochila que contenía documentos originales de Evo Morales, ese hecho, afirma la denuncia, se produjo el 31 de enero de 2020.

En el allanamiento que se produjo hoy, encontraron una fotocopia del “acta de colección de indicios materiales” en ese operativo.

Los documentos

El documento encontrado solo es de una de las dos hojas que escribieron y firmaron, policías, abogados, fiscales y testigos. El acta señala las 11:07 del 1 de febrero como fecha de registro y detalla que se encontró, “una computadora portátil de color palo de rosa en un estuche de Aguayo G-2, un folder amarillo conteniendo un certificado de nacimiento original, un certificado original de no violencia, un certificado original de inscripción electoral», todos a nombre de Juan Evo Morales Ayma.

La lista de documentos sigue, “dos fotografías tamaño pasaporte, una fotocopia de cédula de identidad a nombre de Evo Morales, fotocopia simple de un poder que confiere el señor Evo Morales a favor de la señora Patricia Pamela Hermosa Gutiérrez” luego siete fotocopias de los carnets de Patricia Hermosa y Evo Morales, una fotocopia simple de poder que otorga Evo Morales a favor de Wilfredo Frank David Chávez Serrano y Patricia Hermosa Gutiérrez. Sin embargo, la lista se interrumpe y es notorio que existe una segunda hoja que no apareció en la requisa

El documento lleva las firmas del suboficial Freddy Choque como investigador especial; el sargento, Juan Cruz Aruquipa, asignado al caso; el fiscal Rudy Terrazas Torrico, el abogado Martín Irusta, la abogada Nelly Sepúlveda, la entonces diputada Sonia Brito como testigo.

Estas personas que colectaron los documentos que llevaba Patricia Hermosa, pueden atestiguar que, en ese operativo, se llevaron la libreta de Servicio Militar del expresidente. La denuncia que presentaron los tres diputados del MAS es contra el ex ministro Arturo Murillo, el ex viceministro, Javier Issa y el ex director nacional de la FELCC, Iván Rojas.

Los delitos por los que los acusan son, privación de libertad, robo agravado, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.