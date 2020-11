«Quiten a Amber Heard de ‘Aquaman 2′»: La petición contra la exesposa de Johnny Depp supera 1,5 millones de firmas

Fuente: Actualidad RT

La petición en línea para despedir a Amber Heard de ‘Aquaman 2’ ha superado 1,5 millones de firmas. De este modo, el pedido realizado a través de la plataforma change.org se aproxima a su meta final, que pretende alcanzar tres millones de rúbricas para incidir en la decisión de los creadores de la película de ciencia ficción.

Los signatarios acusan a la actriz de cometer abuso doméstico contra su excónyuge, Johnny Depp, citando una demanda presentada por el actor estadounidense en la que describe muchos incidentes «que sufrió a manos de su (entonces) esposa Amber Heard».

#JusticeForJohnnyDepp

DC Entertainment: Remove Amber Heard from Aquaman 2 – Sign the Petition! https://t.co/8P4VYPOCZs via @ChangePilipinas

— Liza (@Lizah141) November 26, 2020