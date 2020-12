Advierten situación catastrófica a inicio de año por Covid-19

SANTA CRUZ. El aumento de los casos por Covid-19 preocupa a las autoridades, donde insisten en que la población tiene que ser responsable y cumplir con las medidas de bioseguridad, caso contrario no descartan que Santa Cruz vuelva a una cuarentena rígida.

Fuente: El Mundo

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación, Marcelo Ríos, indicó que por el reporte diario de los casos de covid-19 se observa velocidad en la propagación del virus, “nos hace pensar que la situación se pondrá catastrófica a inicio de año”, expresó.

Al mismo tiempo, dijo que si no se detiene en los próximos 14 días, no se descarta en pensar en una cuarentena por la irresponsabilidad de la población que no está cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

Ríos manifestó que hay un control más severo para velar por el cumplimiento de medidas, y realizar los esfuerzos necesarios para generar un autocuidado.

Por su lado, el jefe de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, dijo que el covid-19 está en amenaza nuevamente en Santa Cruz, donde la población más afectada es el grupo de 20 a 40 años, que es el que más se mueve por la ciudad.

Hurtado agregó que la juventud está llevando la enfermedad a sus casas, las personas que exponen y se contagian la mayoría son de grupos familiares, grupos de 5 y 6 personas que se están enfermando.

Explicó que sin embargo, debido a la permisividad que ahora se tiene para salir, “aparte de ir al trabajo, este grupo de personas, va a los boliches, al fútbol a la discoteca, por lo que se expone en demasía”, manifestó.

Por otro lado, el secretario de Salud de la Gobernación, Joaquín Monasterio, pidió la dotación de recursos humanos e ítems para ampliar la atención en salud, por ello exigirán al Gobierno que se dote por lo menos con 1.500 ítems, para atender la segunda ola y creen que la población no considera que el rebrote es tan peligroso.

“Los ítems que pediremos será para cubrir no solo las necesidades en la ciudad, sino también en las provincias”, expresó.

Agregó al mismo tiempo, que existen hospitales de segundo nivel que están trabajando con el 50% de su capacidad por la falta de recursos humano, es por tal razón que toda la demanda de atención viene a la ciudad y más aún al tercer nivel que luego se satura.

Por tal motivo Monasterio, pidió a la población mayor conciencia en primer lugar, no dejar de cumplir con las medidas de bioseguridad y al mismo tiempo recalcó que las autoridades hagan cumplir las normas establecida para hacer cumplir el control del autocuidado.