Amores y desamores en el MAS, gobierno y desgobierno en el país

La aparición de las parejas y exparejas de las autoridades nacionales fracturaron al Gobierno del MAS-IPSP, al de ahora y al anterior.

Darle un cargo público a una mujer con quien tenía una relación le costó recientemente el cargo al Ministro de Desarrollo Rural; y hay un Ministro observado. La historia del expresidente Evo Morales con Gabriela Zapata fue un escándalo que se dio en plena época de referendo. El mismo exmandatario fue denunciado, años después por estupro y otros delitos, por supuestamente haber iniciado una relación sentimental con una menor de edad.

El nepotismo y algunas relaciones amorosas de las autoridades del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) causaron quiebres en el Gobierno, antes con Morales y también en la actual gestión de Luis Arce como Presidente del país.

A menos de un mes de su posesión como ministro de Desarrollo Rural, Wilson Cáceres fue cesado de sus funciones, cuestionado tras conocerse que seis días después de asumir el cargo nombró como Jefa de Gabinete a una abogada con la que tenía una relación.

El ministro de Justicia, Iván Lima, fue quien le envió una carta a Cáceres para pedirle que se aleje del cargo. Entonces declaró: “El que explica se complica, y si realmente te has equivocado, lo mejor es dar un paso al costado. No tiene sentido en política dañar a todo un movimiento por un error que has cometido. Los hombres públicos no pueden equivocarse”.

Cáceres, de los Interculturales de Santa Cruz, fue posesionado el 9 de noviembre y duró menos de un mes.

Tras las denuncias, la ahora exautoridad aclaró que la mujer no era su esposa y que la relación que mantuvo no funcionó. Expresó que la trabajadora ya había sido retirada. Además, pidió disculpas.

En su lugar está ahora el ingeniero agrónomo Edwin Characayo.

ANTERIOR GOBIERNO Entre los conflictos que cercaron el mandato de Morales está el denominado caso Zapata.

En febrero de 2016, durante el Gobierno de Morales y a pocos días del referendo del que dependía su repostulación otra vez como candidato a la Presidencia, surgió la denuncia de un presunto tráfico de influencias en favor de Gabriela Zapata, joven con la que había mantenido una relación de pareja. Se informó sobre la existencia de un hijo, hecho que se descartó después de un proceso de investigación; aunque el tema se asoma al escenario político cada cierto tiempo.

La denuncia sostenía que Morales favoreció a la empresa china CAMC con contratos de adjudicación de obras por al menos 570 millones de dólares, debido a que, en ese tiempo, Zapata formaba parte de la compañía.

En el proceso, Zapata fue detenida preventivamente en la cárcel.

Después de realizar una investigación sobre las denuncias de tráfico de influencias entre Morales, su expareja Zapata y la empresa CAMC, la Asamblea Legislativa concluyó que el entonces mandatario estaba libre de tales acusaciones.

Aquel año, el 21 de febrero, se realizó el referendo en el que el MAS-IPSP buscaba modificar la Constitución para permitir otra candidatura de Morales. Aquello no ocurrió. Y Morales y su entorno atribuyeron la derrota a las denuncias calificadas como “mentiras” en torno al caso Zapata.

No fue el único escándalo.

Tras los conflictos postelectorales de octubre de 2019, Morales renunció al cargo y se fue del país. Estando en Argentina surgió el caso de su supuesta relación con una joven menor de edad.

El tema salió a la luz luego de que se filtraron y se hicieron públicas imágenes de la joven, en la actualidad mayor de edad, y los chats en el que se advierte una relación amorosa entre ambos.

Esto se reveló después de que en julio la joven fue sorprendida en Cochabamba, junto a sus familiares, en un vehículo oficial de la Gobernación. Entonces la Policía, reportó que la muchacha tenía viajes a México y Argentina. Los datos fueron obtenidos por las conversaciones halladas en su teléfono celular, que fueron reveladas por el periodista español Alejandro Entrambasaguas.

También aparecieron videos en los que ella aparece en un partido de fútbol en Argentina, junto a Morales y dirigentes de la región del Trópico. El tema derivó en denuncias de estupro, pedofilia y trata y tráfico contra el expresidente Morales.

Hace una década surgieron denuncias similares contra el exmandatario, fue vinculado con la hija de la exministra Nemesia Achacollo. La investigación no progresó.

El ahora vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, declaró en septiembre, durante una entrevista en radio Deseo, dirigida por la activista María Galindo: “No sé cuántas mujeres habrá tenido (Evo Morales durante su Gobierno). Yo no puedo decir tantas mujeres, de qué ha tenido mujeres, ha tenido. Yo he dicho que hay machismo, que tenemos que luchar contra eso. Usted me preguntó con cuántas ha estado, yo no sé; de que ha estado, ha estado, pero cuando uno no tiene pareja, está soltero, puede caer en muchas tentaciones, hasta el casado puede caer en tentaciones, depende de cómo se maneja uno”.

La imagen de los políticos se ve afectada

PAOLO BOSCO

Analista político

Ha sido un tema de qué hablar o largo de los años, incluso en la antigüedad, con amores de los personajes más conocidos o históricos. Y esto no ha perdido lugar en la política actual. Lo que más ha afectado como tal a la imagen es porque la sociedad en sí espera que un político realmente sea líder. Esto significa que tiene que ser una persona moralmente apoyada, una persona proba en todo sentido. Eso incluye lo que es la familia.

Una persona que no puede tiene un hogar convencional, pues, las personas creen que tal vez por este elemento será o sería muy difícil que pueda llevar adelante las riendas del país, ya que el país precisamente ve a los líderes como los padres de la Patria, en el sentido de que ellos nos tienen que guiar por el buen camino. Entonces, la gente siempre se preocupa y genera controversia con ese tipo de situaciones de amores y desamores que salen a la luz. Entonces es por esto que cuando existe algún rumor relativo a un amorío político, de un líder, causa revuelo, controversia.

Por otro lado, el nepotismo ha estado presente particularmente en Bolivia desde hace mucho tiempo, diría yo, prácticamente desde el retorno a la democracia; lo hemos visto, no solo en casos que ahora están saliendo a la luz, sino en muchos casos más en los últimos gobiernos, con ministros, jefes de Estado y demás personas que tienen cargos políticos y públicos, que incluyen a familiares, a sus esposas.

Antes, en la época de la dictadura esto era mucho más normal, en el sentido de que se le otorgaba el cargo público a un pariente de forma directa, sin que nadie pueda reclamar. En cambio, hoy por hoy sí existen mecanismos para denunciar. Sin embargo, hay un elemento un poco incoherente en el tema de las denuncias; y es por eso que nunca llegan a buen puerto, porque las personas denunciadas trabajan para un Gobierno y es este Gobierno el que tiene la decisión. Uno no puede ser juez, verdugo, víctima y parte.

Fuente: Opinión