Aurora hoy será juez de Bolívar en el Capriles

Fuente: lostiempos.com

Aurora será juez en el compromiso de esta tarde (15:00) ante Bolívar, por la jornada 19 del certamen Apertura 2020 y que tendrá como escenario el estadio Félix Capriles.

Y es que Aurora, sin mayores preocupaciones tras la anulación de los descensos de categoría, juega sin presión pero con la misión de sumar de a tres para tratar de alcanzar la zona de premios internacionales de 2021, empero para ello requiere ganar puntos.

El DT Julio César Baldivieso volverá a considerar a la mayor parte de sus jugadores para recibir a la Academia, considerando que el sábado ante Vinto Palmaflor (derrota 1-0) decidió darles descanso y apostó por un equipo más juvenil.

El retorno del zaguero Santiago Arce será una de las principales novedades en el Equipo del Pueblo, tras las cinco amarillas acumuladas al momento.

El volante ofensivo Amílcar Sánchez seguirá siendo baja por un desgarro.

Al frente está Bolívar, elenco que marcha en las posiciones de vanguardia y que no pretende perderle pisada a su archirrival The Strongest, el líder del campeonato.

En su último encuentro como entrenador principal del plantel, Walter Flores pretende despedirse con una victoria.

Ayer por la mañana, el entrenador español José Ignacio “Natxho” González arribó a La Paz para tomar las riendas del cuadro celeste.

Aurora dispuso 2.700 localidades con los siguientes precios: preferencia 50 bolivianos y curva norte 30. La entrega de la declaración jurada sigue vigente.

Always y Royal Pari, por la cima

La fecha 19 del certamen Apertura 2020 de la División Profesional tendrá otros dos partidos hoy: Real Potosí vs. Always Ready (17:15), en Potosí, y Guabirá vs. Royal Pari (20:00), en Montero.