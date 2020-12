El MAS protagoniza otra disputa por candidatos en Pando

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El Movimiento Al Socialismo (MAS) protagoniza otra disputa por las candidaturas a la Gobernación de Pando. El Pacto de Unidad ratificó al alcalde de Porvenir, Regis Germán Richter Alencar, como candidato a gobernador y rechazó la postulación de Miguel Becerra.

Según detalla la Resolución del Ampliado Político Extraordinario, la dirección departamental del MAS-IPSP de Pando resolvió el 8 de diciembre que Richter iba a ser el candidato por este partico a los comicios subnacionales.

Por su parte, Richter, conocido como “Papito” agradeció a las organizaciones sociales por haberlo escogido como candidato en una conferencia de prensa realizada este viernes.

“Agradecer esa confianza que están depositando en mí”, consultado sobre la nominación del otro candidato y los rumores de que no tiene el apoyo de algunos sectores del MAS por estar en silla de ruedas, Richter aseguró “hay gente que camina y corre, pero no tienen voluntad ni amor por la tierra. No se trata de buscar un espacio de poder”, manifestó.

No obstante, Morales oficializó a Miguel Becerra como postulante a ser la primera autoridad departamental, información oficializada por Morales a través de su cuenta de Twitter.

“El Vpdte. (vicepresidente) del MAS, Gerardo García y dos miembros de la Dirección Nacional nos informan que se eligió a nuestros candidatos por el departamento de #Pando: El hermano Miguel «Chiquitín» Becerra es nuestro candidato a gobernador y el Hno. Napoleón Antelo, candidato a vicegobernador”.