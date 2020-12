Fiscalía ratifica imputación por uso indebido de influencias contra el exministro Navajas

La jurista explicó a radio Fides que conocieron de manera extraoficial la emisión de una nueva resolución de imputación emitida por el Ministerio Público.

Audalia Zurita, abogada del exministro de Salud, Marcelo Navajas, informó este jueves que la Fiscalía ratificó la imputación por uso indebido de influencias en el marco del caso de la compra presuntamente irregular de 170 respiradores españoles.

La jurista explicó a radio Fides que conocieron de manera extraoficial la emisión de una nueva resolución de imputación emitida por el Ministerio Público.

“Esto es aparentemente por el delito de uso indebido de influencias, lo que hemos logrado ver en el sistema es que se está afirmando que el doctor Navajas habría direccionado la compra de los 170 respiradores”, precisó.

Zurita sostuvo que la afirmación de la justicia no es evidente ya que el Ministerio Público no tendría ninguna evidencia en cuanto al presunto direccionamiento de la comprar de los equipos médicos.

“Lo que ha hecho el doctor Navajas es instruir la compra de los 170 respiradores, efectivamente de esa marca, pero a partir de la declaración testifical que ha rendido el exministro Cruz, se tiene evidencia de que no había otros respiradores, otros ventiladores en el mercado”, aseveró a tiempo de afirmar que por la situación de emergencia mundial por la pandemia del Covid-19, no existían equipos ventiladores disponibles para ser adquiridos, “por tal motivo no existe ninguna evidencia para sostener que hubiera habido un direccionamiento”, concluyó.

La defensa de Navajas calificó de “exceso” a la resolución de imputación formal y denunció que esta determinación no está adecuada a los antecedentes que tiene el Ministerio Público.

En octubre de este año, la justicia determinó anular el caso y devolverlo a la Fiscalía debido a varias falencias, sin embargo, pese al fallo del juez la exautoridad continuaba con medidas cautelares como la detención domiciliaria con salidas laborales a la clínica donde tiene un consultorio.