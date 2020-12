Puente colgante cede con todas las participantes a Miss Tailandia

Un grupo de reinas de belleza tailandesas causó sensación en una sesión de fotos en Chiang Mai después de que el puente en el que posaban cediera.

La caída envió a 30 aspirantes por el título de Miss Tailandia a caer en un estanque sucio.

El momento fue captado en un video, mostrando a las mujeres con atuendos a juego, sombreros para el sol y protectores faciales sonriendo y saludando antes de que el puente colapsara, lo que provocó gritos.

Segundos antes de la caída, el grupo había estado posando en un puente colgante hecho de cuerdas conectadas a una pasarela de acero como parte del segundo día de la competencia Miss Tailandia en Chiang Mai.

La estructura no pudo soportar su peso y se rompió, enviando a las mujeres a estrellarse contra el agua. Tres de las concursantes resultaron heridas en la caída.

Una sufrió cortes y moretones en la frente, mientras que otras dos sufrieron raspaduras menores.

Miss Thailand contestants plunge into pond as bridge collapses during photo shoot pic.twitter.com/Ti0XhJ3WtR

— The Sun (@TheSun) December 7, 2020