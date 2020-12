Solo te pido que te quedes en casa

Fuente: Vea Global

No se te pide que te pongas un barbijo y que trabajes 12 horas de corrido con pacientes graves, no se te pide que veas morir con impotencia a gente que fue contagiada por un irresponsable, solo se te pide que limites tus salidas.

Mira, intentaré explicártelo de otra manera, sin estadísticas, sin murciélago, sin gobierno.

La cosa va así…

Cuando ya no hay, simplemente no hay.

Conspiración o no, medios de izquierda o de derecha, dictadura o no, tenemos un problema.

Podés pensar que la Covid-19 es una mierda, sí, sí podés pensar eso, pero no importa como describas lo que está sucediendo hoy, no importa que palabras uses, a que clan le juras lealtad, no importa tus referencias, las camas se están agotando, y cuando ya no hay más, pues simplemente no hay.

La desesperación se instala, porque la gente tiene que ser hospitalizada y los familiares recorren clínicas y hospitales buscando un espacio. No sos vos, yo sé, a vos no te dará la enfermedad, no tenés síntomas, tu cuñado estuvo un poco enfermo, pero se recuperó, tu hermana tiene gripe todos los años y cada vez se recupera.

Pero en los hechos, hay personas que están hospitalizadas, hay muchas al mismo tiempo. Como dices, tal vez no sea una pandemia, probablemente no sea internacional, puedes pensar en eso, pero hay algo en el aire que hace que mucha gente sea hospitalizada, más que lo normal. Hay algo que cuando las personas tienen complicaciones es realmente grave lo que sucede, e incluso existe un alto riesgo de contaminación, tanto así que hay que aislar a los pacientes, aunque creas que es en vano.

Estoy dispuesta a aceptar tu resistencia, pero tenés que aceptar que no sos médico.

Entonces, aunque dudes de todo y que no te importe nada, coincidimos en que, si los pacientes son muchos, faltaran las camas y faltará el personal.

Porque cuando ya no hay, simplemente no hay.

El personal de salud se está enfermando, ciertos están muriendo, otros han renunciado por falta de recursos. Y la realidad es que no hay una fábrica de personal de salud, no podemos clonarlo.

Porque cuando ya no hay, simplemente no hay.

Cuando ya no quedan respiradores disponibles, y no hay camas en terapia intensiva y cuando ya no hay personal para atender la demanda que se está generando, la gente muere.

Vos dirás aumentan camas, aumenten respiradores, aumenten personal…. Pero no hay, no hay en el otro piso, en el hospital de más allá, simplemente no hay… y ese personal que queda está agotado, o enfermo entonces hay un límite de lo que se puede pedir en cuanto a carga horaria…

Yo te digo que sin importar cual es tu teoría, sin importar si es culpa de Jeanine, Lucho o Evo o los extraterrestres, o lo que sea que se ocurra para justificarte, lo único cierto es que, el personal de salud te dirá que los recursos se agotan, y no es una cuestión diplomática, es una escasez, una cuestión de supervivencia.

Vos sos tal vez ese gran pensador que dice que, si realmente hubiera tanta gente enferma, abriríamos hospitales en los centros de eventos…. Pero no hay más terapias intensivas, respiradores y personal para hacerlo. A lo mejor te decís a vos mismo que vamos a poner a pacientes en los pasillos y abrir más espacios, pero no, los recursos son limitados.

Tal vez te decís que todo esto es culpa del gobierno, pero en realidad no importa a quien le des la culpa, si hay demasiados enfermos que sobrepasan la cantidad de camas y respiradores estamos jodidos, esa es la cuestión.

No vas más lejos, dejá de pensar en buscar en internet justificativo, porque en realidad no importa lo que vos pensás, lo que yo pienso…. Cuando ya no hay recursos, no hay.

Es lo que sucedió en la primera ola, y todo el trabajo que se hace es para evitar demasiada presión sobre el sistema de salud porque no aguantará.

Tu trabajo es no agarrar el virus en el que no crees para no dárselo a alguien que va a necesitar una cama de hospital, porque pronto no se podrá equilibrar entre la cantidad de pacientes, la cantidad de camas y la cantidad de personal que se necesita.

¿Comprendés ahora que el único objetivo es evitar que la gente sea hospitalizada?

No tenés idea lo difícil que es lo que se está viviendo en los hospitales en este momento, no sabés los esfuerzos que está haciendo el personal de salud actualmente, así que ayuda, sin críticas, sin dudas, sin tomar posición.

Pronto no quedará espacio, pronto tendremos cifras mayores que la primera ola, pronto se tendrá que decir a los pacientes que ya no se los puede atender y que busquen otro lugar…. pero cuando ya no hay, simplemente no hay.

Es a eso que no se quiere llegar, porque en serio, entre tu abuela y tu tía, ¿A quién salvarías? Yo no podría vivir teniendo en mi conciencia de que por ir a una fiesta llevé el virus a mi abuelo y esté murió.

No salgas de casa a menos que sea necesario, podrías enfermar a una persona cercana.

No te vas de viaje a un pueblito, podrías causar un brote en un lugar sin acceso terapias intensivas.

No te vas de viaje a otro país, podrías traer otras cepas del virus.

Ayuda a que el sistema no se sature haciendo un pequeño esfuerzo al restringir tus salidas y aplicando responsablemente las medidas de bioseguridad.

La persona que escribió este texto para vea.global solicitó discreción en cuanto a su identidad.