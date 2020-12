Tras quedar fuera, Copa dice que organizaciones que la apoyan tomarán una decisión

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La exsenadora Eva Copa, que el sábado quedó fuera como candidata a alcaldesa de El Alto por el Movimiento Al Socialismo (MAS), advirtió este domingo que las organizaciones que la apoyan bajo el denominativo “gran cuartel” “tomarán una decisión” sino es ella quien lidere la búsqueda de la silla edil alteña en lugar de Zacarías Maquera en las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

“Ayer han hecho una conferencia todas las organizaciones del ‘Cran cuartel general del pueblo alteño’ y han definido dar un plazo hasta el mediodía (de hoy) para que (los del MAS) respondan que es lo que va pasar de acuerdo a eso se tomará una decisión”, afirmó Copa en radio Panamericana.

El sábado, el dirigente de la dirección nacional del MAS, Rodolfo Machaca, anunció que Maquera fue elegido como el candidato a alcalde de El Alto después de alcanzar “un final feliz” y en la que quedaron fuera Copa, los exministros Abel Mamani, Wilma Alanoca, además del dirigente Daniel Ramos. “Después de tener una reunión con los precandidatos, hemos llegado a un final feliz, donde todos los precandidatos por la unidad de la ciudad de El Alto han decidido apoyar al hermano Zacarías Maquera, más conocido como ‘Ratuki’ para que sea el único candidato para la alcaldía”, dijo entonces.

Copa en la entrevista con la emisora dijo que ella tendría el “mejor perfil” y representaría al MAS en El Alto. “Siempre hemos buscado que se pueda llegar a consensos democráticos y que vaya las personas más representativas; bueno, hay que conversar, yo creo que dialogando, conversando siempre se puede encontrar una solución”.

El ‘gran cuartel general del pueblo alteño’, conformado por organizaciones sociales afines a Copa, ratificó su apoyo a la exsenadora y denunció “traición” y “dedazo” de parte del MAS que eligió a Maquera como candidato a alcalde alteño. Los dirigentes advirtieron a Evo Morales, presidente del MAS, que tiene hasta el mediodía de este domingo para revertir la decisión de Maquera o se tomarán decisiones.

Copa aseguró que “siempre esperamos que se respete la decisión de las bases, siempre se ha manejado el discurso de que se debe ‘gobernar escuchando al pueblo’ y eso es lo que hay que hacer en este momento” y aseguró que las elecciones nacionales son distintas de las subnacionales, pues estas “son más territoriales, siempre se buscan los mejores perfiles para ganar y siempre vamos a llamar a la unidad para trabajar juntos para salir adelante”.

Según reporte de El Alteño, los precandidatos finalistas fueron Eva Copa, Daniel Ramos, Wilma Alanoca y Maquera, además de Alfonso Ramos. De ellos Maquera logró el apoyo del resto de los precandidatos con excepción de Copa que se abstuvo de votar.

Copa aseguró que “esperamos nosotros que la gente que está alrededor o está en la nacional o departamental o regional (del MAS) pueda tomar decisiones muy correctas entorno a las elecciones” subnacionales del 7 de marzo de 2021.

El sábado, el líder del MAS, Evo Morales, afirmó que debe imperar “razones” y no “caprichos”, además dijo que no decide en la nominación de los postulantes para alcaldías y gobernaciones del territorio nacional. “Falsamente dicen dedazo, yo no estoy decidiendo nada”, remarcó Morales, a tiempo de admitir que las disputas para elegir a los candidatos en su partido continúan en varios departamentos como Tarija, Potosí, La Paz, El Alto y Santa Cruz.