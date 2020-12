Usuarios reportan fallas en la app para cobrar el Bono Contra el Hambre

Fuente: paginasiete.bo

Paciencia y perseverancia, no es solo un mensaje de autoayuda para la vida, sino que también aplica para poder registrarse de manera exitosa en la app Unimovil Plus, la habilitada para cobrar el bono Contra el Hambre. A días de habilitarse el servicio por internet, incontables usuarios han registrado quejas u observaciones sobre esta plataforma.

En redes sociales, algunos usuarios incluso han publicado tips, para que otras personas no se queden colgadas en el largo camino del registro. “No me aparece la opción de Bono Contra el Hambre”, es una de las primeras y frecuentes quejas.

Otros, que ya ingresaron a la opción, observan que la app pide habilitar el GPS, aunque el mismo está habilitado. “Reinicia el celular y se te habilitará para que puedas hacer lo demás”, es la respuesta de otro usuario de Facebook que comentó en la publicación del Ministerio de Economía.

Las quejas también van en sentido de que la aplicación está saturada y pide a las personas registrarse más tarde. “Sigo intentando y nada, ¿alguna ayuda?, dice que ‘ocurrido un error inesperado, intente más tarde’” alerta otro comentario.

“Cuando me registré y puse mi número de celular me llego tarde el sms, cuando la sesión de registro ya expiró y no pude registrarme. También entre a mi correo gmail y ahí me llego un mensaje para validad el correo. Ya lo valide y aun así no puedo entrar, me dice que excedí el límite de mensaje y que intente mañana (…). Mejor esperen el día que les toca porque esta app aún está en fase beta” se puede leer entre los comentarios de la Play store.

En la plataforma de aplicaciones, Unimovil Plus tiene una calificación de 2.2 sobre 5 (un puntaje bajo). Aunque se ha puede leer varias críticas, también se pueden encontrar buenas reseñas. “De las mejores aplicaciones de bancos que hay y lo digo por experiencia ya que tengo cuenta en cuatro bancos diferentes”, destaca por ejemplo un comentario.

«Cuando pones celular y mail, te llegará un mail y un SMS. Primero verifica el mail y luego pones «Verificar código» en la app. Si lo haces al revés, no te reconocerá», es una de las tantas recomendaciones que realiza un usuario en twitter, para orientar a los nuevos usuarios.