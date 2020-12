Valverde: Aunque el Pacto de Unidad también pidió la renuncia de Evo, no hay proceso en su contra por ´golpe de Estado`

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- La «pugna» entre los candidatos que le hacen frente; insiste con «arrinconar a Camacho». El Gobierno se da modos para «sostener la pugna» entre los que le hacen sombra. ¿Divide y reinarás? ¿tendrá las cuentas bien sacadas? A verlo más adelante.

El relato del golpe no tiene asidero, así deba tener explicaciones y se investigue; «el golpe imposible»? ¿El delito imposible»? Estos no ocurren ni ocurrieron. Al Gobierno lo desespera cambiar la «imagen» de Evo Morales. Difícil, pero tras de ello van. «El pacto de unidad pidió a Evo renunciar al igual que Kalimán ¿por qué no los procesan?