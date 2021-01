Bancada del MAS designa un embajador y no logra consenso para otros dos

La bancada del MAS en el Senado rechazó las designaciones de los exdiputados, Romina Pérez Ramos y Carlos Aparicio Vedia como embajadores ante Irán y Perú respectivamente; mientras que aprobó casi por unanimidad la designación del ex ministro de Educación, Roberto Aguilar como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

De acuerdo con los datos recopilados de los propios senadores que estuvieron presentes en la sesión de esta tarde, casi todos acordaron la designación de Aguilar ante el organismo multilateral; pero tropezaron con problemas en el momento de designar a los otros dos candidatos.

Relataron que la comisión de Política Internacional hizo llegar su informe al pleno recomendando la designación de estos dos exparlamentarios que ya formaron parte del cuerpo diplomático del país, pero tras no lograr consenso el MAS buscó los dos tercios que no tiene para nombrar a los aspirantes. Fracasó en su intento, por tanto Pérez y Aparicio no lograron los votos necesarios.

En octubre del pasado año, la aplanadora masista tenía dos tercios y con esa fuerza legislativa cambió el inciso d del artículo 169 que preveía la designación de los embajadores por dos tercios. “En base al informe, el Pleno Camaral con el voto de la mayoría de las Senadoras y Senadores presentes en sala, en sesión reservada, aprobará o rechazará los nombramientos propuestos”, señala el texto modificado.

Romina Pérez ya fue designada como embajadora en Irán en junio de 2019, cuatro meses antes que Evo Morales renunciara a la presidencia. En enero de 2018, el también diputado chuquisaqueño, Carlos Aparicio fue nombrado embajador ante Italia.

El Gobierno está designando lentamente a los representantes diplomáticos en terceros países, mientras los ciudadanos bolivianos residentes en esos países reclaman atención de las autoridades diplomáticas. Hace un mes hubo una protesta en Argentina donde denunciaron que hasta ahora no se designa a un embajador que solucione sus problemas, principalmente de viaje hacia Bolivia.