Bolívar busca su nueva identidad

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El Bolívar Modelo 2021 pretende encontrar una nueva identidad de juego y ser un equipo competitivo, en el que nadie se sienta titular; por ello, el técnico José Ignacio González planificó contar con una plantilla que cuente con dos jugadores por puesto para afrontar el torneo local y la Fase 2 de la Copa Libertadores, a la que los celestes se encuentran clasificados.

“Lo que pretendo es la máxima competencia en las diferentes posiciones, pero a la vez quiero que esa competencia haga que seamos mejores. Entonces, hablamos de dos jugadores por puesto, serían 22 como mínimo, no importa si son 23, 24 o 25, lo que uno quiere es que haya competencia”, afirmó el entrenador español en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación.

Anteriormente el director deportivo, Javier Recio, ya había adelantado que los celestes tendrían un “equipo más corto” para este 2021 debido a que el año pasado se analizó que el primer plantel estaba integrado hasta por 35 jugadores que imposibilitaban hacer un entrenamiento más adecuado.

La salida de 14 jugadores que militaron en la pasada temporada provocó la llegada de 11 refuerzos a los que se suman los españoles Álex Granell, Álvaro Rey, el nacional Luis Haquín y el angoleño Anderson Cruz, que no pudieron jugar la parte final del certamen, debido a que no estaban habilitados.

Sin embargo, el contar con un equipo prácticamente nuevo será uno de los problemas que el DT deberá solucionar en el primer trimestre de este año.

“Hay una renovación importante, partimos de cero, pero es verdad que estamos con un equipo nuevo e ilusionado, limpio en lo emocional. Los entrenamientos que estamos realizando están siendo muy satisfactorios. Son épocas de mucho trabajo y volumen, nos encontramos con jugadores que acabaron de competir hace 20 días, otros están tiempo sin jugar. Todo lo tenemos que manejar partiendo de un comienzo que es el trabajo y la disciplina, valores que debe haber en este grupo”, adelantó el vasco.

Identidad de juego

A Bolívar se le ha reclamado en los últimos 15 años el haber perdido el estilo de juego de Academia que le caracterizaba en su historia; es más, el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, criticó que en el pasado campeonato su equipo sólo jugaba al centro, apostando al cabezazo salvador de sus atacantes.

El DT es más cauto y calcula que en unas ocho semanas los jugadores empezarán a captar los conceptos tácticos que tiene en mente. Lo más seguro es que González comenzará a armar su equipo desde el fondo, priorizando “defenderse bien” para luego ser contundentes en el ataque.

“Por supuesto que existe una idea que queremos plasmar con el jugador, pero es estilo compartido, no me gusta imponer nada, me gusta exponer lo que pienso y que el jugador lo vea con agrado y que todos luchemos por una idea común. Debemos ser un equipo organizado, porque un plantel ordenado defiende y ataca mejor”, comentó el técnico celeste.