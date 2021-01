Certifican a más de 300 funcionarios de aerolíneas y aeropuertos para transporte y distribución de vacunas contra el Covid-19

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, entregó este miércoles certificados de capacitación a más de 300 servidores públicos de Boliviana de Aviación (BOA), Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) y los aeropuertos, que se instruyeron sobre el sistema de seguridad para el transporte, almacenaje y la distribución de las vacunas contra el Covid-19 adquiridas por el Gobierno.

Fuente: ABI

“Nos hemos capacitado para que puedan contratarnos no solamente organismos nacionales sino también internacionales. Yo voy a ser sincero en estos aspectos, no he visto a otra línea aérea nacional o internacional que haya capacitado a su gente, por lo tanto, no hay más otra opción. Nosotros somos la primera opción que se ha capacitado para transportar estas vacunas”, dijo Montaño.

La autoridad gubernamental destacó que la formación adquirida permite que el personal instruido cuente con un proceso acumulado de experiencias, que garantiza a la sociedad que los inmunizantes llegarán a los destinos programados por el Ministerio de Salud.

Según Montaño, la primera fase del seminario permitió coordinar las competencias y los puntos focales de actividades y el manejo de materiales que son transportados en las aeronaves del BOA y el TAB.

Además, mencionó que posteriormente se impartió conocimientos sobre los mecanismos para garantizar la cadena de frío que requieren las vacunas, bajo el criterio de que se compró dosis de distintas empresas internacionales que tienen diferentes parámetros de temperatura para la preservación.

Detalló que instruyó al personal con respecto a los procedimientos de seguridad de la aviación civil, facilitación y seguridad de operaciones en plataforma y la cadena de custodia que tendrá el apoyo de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

“Y obviamente, hemos concluido que evidentemente es el primer taller, es el primer seminario que se dicta a nivel nacional e internacional. Es decir, nuestro personal en los aeropuertos ahora puede servir no solamente en Bolivia. Si lo requiere otro país nosotros podemos estar atendiendo este tema del transporte de las vacunas”, enfatizó.