Con un megáfono y ante una muchedumbre, acusado relata paso a paso la muerte del vendedor de autos

Hablando a través de un megáfono, el hombre que fue encontrado conduciendo el camión Nissan Condor relató cómo fue que el cuerpo de Yamil Rosales, desaparecido desde el 1 de enero fue quemado. Señaló que él solo había sido contratado para transportar el vehículo y que le prometieron pagar Bs 300, pero no recibió el dinero.

“El jueves 31 me contactó Iván G; me dijo que uno de sus amigos iba a comprar un camión y había que llevarlo hasta otro lugar”, mencionó el sospechoso portando un megáfono y rodeado de una muchedumbre que le pedía explicaciones a gritos.

En su relato indicó que el 1 de enero se encontró con los hombres en ‘La Hoyada’, cerca de Comarapa, y le pidieron llevar el Nissan Condor hasta Epizana, pero que «no debía cruzar la tranca de control, porque la Policía estaba molestando a los vehículos chutos”.

“Cuando llegamos a la curva (cerca de Tiraque, Cochabamba) pidieron que me detenga, que tenían que descargar unas bolsas. Fue entonces cuando escuché tres tiros de un arma, vi que ardía fuego. No sabía qué hacer, no tenía plata, estaba asustado”, explicó.

Agregó que cuando el conductor llegó a Tiraque, se encontraron con una camioneta roja, en la que supuestamente habían seis policías de la Dirección para la Prevención del Robo de Vehículos (Diprove).

«Estaban sin chaleco, sin gorras, pero tenían armas en su cinturón. Me pidieron que me baje del camión y que suba a su camioneta», aseguró el hombre.

Acto seguido, uno de los supuestos uniformados subió al Nissan Condor para hablar con Abel y ‘Chato’. Indicó que esa fue la última vez que vio a ambas personas. «Ni siquiera me pagaron los 300 bolivianos que se habían comprometido», indicó.

Ya en la camioneta, el chofer fue llevado a un garaje en Punata, donde los supuestos uniformados le advirtieron que debía quedarse callado y no informar nada de lo sucedido, caso contrario su vida corría peligro.

«Me dieron 200 bolivianos (los supuestos policías), no me quitaron ningún documento, nada», agregó.

Después de esto, estas personas lo llevaron hasta una tranca para que pueda salir de Punata y retornar hasta Comarapa, donde se enteró que Rosales andaba desaparecido y que buscaban el camión que había conducido.

«Yo sabía que lo que había pasado, pero no sabía que hacer, si decía que era yo el que llevó el camión me iban a decir que era el culpable», concluyó el hombre.