Estos son los refuerzos que necesita Blooming para cerrar la etapa de contrataciones

Con la llegada de un delantero extranjero y un arquero –al parecer nacional-, Blooming cerrará contrataciones para la temporada 2021. Se confirmó que no renovarán con el uruguayo Fernando Arismendi por una decisión “futbolística”, ya que hay otros jugadores que cumplen la misma función como Hugo Rojas, Gervasio Núñez y Edward Vaca.

“Desde que llegó, el técnico (Eduardo Villegas) nos pidió que venga un ‘9’ y se lo estará presentado entre hoy (jueves) y mañana. (También se contratará) a un arquero más para cerrar las contrataciones”, afirmó Cuéllar al programa Solo Fútbol de radio La Tremenda.

Al ser consultado sobre si entre los porteros en carpeta está Rodrigo Banegas, Cuéllar respondió: “Entre otras”. No descartó ni afirmó si tuvieron un acercamiento a Romel Quiñónez, pero hace uno días Villegas dijo que estaba en la lista, aclaró que no era la primera opción.

Banegas le dijo a DIEZ que la dirigencia celeste no le ha realizado una propuesta, hasta el momento. “No han tenido contacto con nosotros (con él y su representante Juan Manuel Peña). De Blooming, nadie se ha comunicado conmigo”, expresó.

El portero tiene contrato vigente con Oriente Petrolero por esta temporada y su salida a alguna institución sería a préstamo. “Tengo un par de opciones”, agregó.

Arismendi no va más

El uruguayo Fernando Arismendi no continuará en las filas celestes, según el mismo Cuéllar. “No se hizo la opción de renovación. La decisión ya fue tomada y esperemos que sea la mejor”, explicó. Además, indicó que contrataron a futbolistas en su puesto como Rojas y Núñez, ya contaban con E. Vaca.

El 30 de diciembre, Blooming había informado que renovó contrato con Arismendi, a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales. “De momento no sé qué haré con esta situación, ya que me sorprendieron con la noticia. A mí me querían otros clubes, pero ofrecieron renovar (en Blooming) y acepté”, dijo el jugador charrúa a BNN Noticias.