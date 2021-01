Fallece por Covid-19 Nancy Bush Ellis, hermana del expresidente de EE.UU. George H. W. Bush

«Nuestras condolencias y oraciones están con las familias Ellis y Bush mientras recordamos a una notable mujer que trajo alegría y luz al mundo», expresó la fundación George & Barbara Bush a través de Twitter.

We are sad to share that President Bush’s beloved sister, Nancy Bush Ellis, has passed away. Our condolences and prayers are with the Ellis and Bush families as we remember a remarkable woman who brought joy and light to the world.

— George & Barbara Bush Foundation (@BushFdn) January 10, 2021