Israel licita construcción de 2.500 viviendas en territorios palestinos

Israel licitó este martes (19.01.2021) la construcción de más de 2.500 viviendas en sus asentamientos en los territorios palestinos, en vísperas de la investidura de Joe Biden en Estados Unidos, que a diferencia de Donald Trump es hostil a esa colonización, informó la ONG Peace Now.

La semana pasada, el primer ministro Benjamin Netanyahu, en campaña electoral para las legislativas del 23 de marzo, anunció la construcción de 780 nuevas viviendas en las colonias en Cisjordania, una decisión criticada por el secretario general de la ONU.

Pero hoy las autoridades israelíes publicaron licitaciones para permisos de construcción de 2.572 unidades, 2.112 en Cisjordania y 460 en Jerusalén Este, la parte de la Ciudad Santa anexionada por Israel y que los palestinos quieren convertir en capital de un futuro Estado, precisó la ONG.

#BREAKING Israel issues tenders for 2,500 new settler homes, watchdog says pic.twitter.com/X7J2i7JCMW

