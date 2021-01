Las 17 mejores películas y series de animación de 2020

El recién inaugurado 2021 deja atrás uno de los años más complicados que se recuerda en la industria audiovisual. Pero, a pesar de la dramática situación vivida por todos los agentes del sector, 2020 ha sido un año en el que la animación ha demostrado (una vez más) una forma envidiable en todos sus aspectos, además de consolidarse como vía de escape hacia la imaginación más desaforada y amable, hacia la gamberrada más evasiva, hacia la metafísica más pacífica, hacia la reflexión más desprejuiciada.

A sabiendas de que toda lista incurre en la imposibilidad de tratar con justicia a las obras creadas a lo largo del año, y que ese agravio aumenta más si cabe al tener en cuenta toda la producción de animación tanto en la pequeña como en la gran pantalla, siempre es un buen momento para echar la vista atrás y repasar lo mejor que ha dado 2020 en lo que a películas y series animadas se refiere.

‘Accidental Luxuriance of the Translucent Water Rebus’

Desde el rotoscopio al collage pasando por la animación de corte experimental o la inclusión de metraje encontrado, ‘Accidental Luxuriance of the Translucent Water Rebus’ propone un torbellino visual y textual plagado de referencias a Andréi Tarkovski, David Cronenberg, Ursula K. Le Guin o Philip K. Dick. Un explosivo cóctel distópico centrado en Martin, fugitivo de un sistema omnipotente que huye a una comuna en un viaje psicodélico donde el tiempo y el espacio apagan su linealidad y dejan paso a un extravagante y críptico pastiche.

‘Away’

En ‘Away’, primer largometraje del director-hombre orquesta letón Gints Zilbalodis, un joven huye en motocicleta de un oscuro gigante fácilmente identificable con los propios miedos existencialistas del protagonista. Este inspirado debut de estructura capitular sin diálogos se sitúa a medio camino del videojuego de gestión de recursos, ‘La tortuga roja’ y una versión apócrifa de ‘El gigante de hierro’.

‘Big Mouth’ (4ª temporada)

La gamberrada de (creadores) continúa galopante con un nuevo añadido al plantel de subtextos adolescentes: Tito, el mosquito de la ansiedad. Abordando la adolescencia de la forma más escatológica y bruta posible, ‘Big Mouth’ continúa perfilando su retrato del coming of age de la forma más desvergonzada posible, abrazando también la visibilización y entonando el mea culpa con el cambio de actriz de doblaje de Missy con algún divertido chiste previo y con colofón final en un maravilloso capítulo sobre la identidad plagado de espejos rotos.

Disponible en Netflix

‘BoJack Horseman’ T6

Aunque el cierre de una de las mejores series que ha realizado Netflix parece apresurado en algunas de sus tramas, su desenlace concluye el camino hacia la redención de BoJack con apenas concesiones. Y, abrazando su amargura, reflejada especialmente en la negrura de su decimoquinto episodio, ‘A medio camino’, ‘BoJack Horseman’ finaliza su recorrido tras su brillante análisis catódico, del estrellato, el alcoholismo o el arraigo familiar con una imagen aciaga, imperfecta e infeliz: la de la mirada al cielo en busca de lo inalcanzable.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

‘Japan Sinks 2020’

Si la obra de Masaki Yuaasa se caracteriza por el desafío continuo a los límites del dinamismo y frenetismo que permite la animación como medio, la enésima adaptación de esta novela apocalíptica japonesa destaca por un estatismo observacional que aspira a la captación del espíritu posapocalíptico. Una suerte de búsqueda de la unión y la reparación tras el desastre más horripilante, que se convierte también en inesperada parábola del propio año que la serie lleva en su título.

Disponible en Netflix

‘Josep’

El trazo sencillo y la animación de fluidez limitida que ya veíamos en ‘Buñuel y el laberinto de las tortugas’ aparece en ‘Josep’ en una significativa representación de la austeridad y la miseria en los campos de concentración de republicanos españoles en Francia. Además de la aplicación de la animación de dibujo tradicional, en consonancia con la obra del propio Josep Bartolí, la película de Aurel también es un ejercicio de memoria que invoca la necesidad de recordar las injusticias sufridas por el artista y tantos otros desde la sobriedad y el emborronado de carboncillo.

‘Keeps your hands out Eizouken!’

El estudio Science Saru hace su segunda aparición en esta lista con una libérrima y desenfadada propuesta que demuestra una capacidad inusitada para la creación en el medio animado y, en especial, un amor desmedido por la propia animación y todos los implicados en el proceso. Como un pequeño recordatorio de que en el audiovisual animado la autoría se difumina en una alegre colectividad en la que todos los mundos que se imaginan son verdaderamente posibles.

Disponible en Crunchyroll

‘The Midnight Gospel’

Tras la celebrada ‘Hora de aventuras’, Pendleton Ward brindó una generosa tanda de episodios que adaptaron el podcast homónimo de Duncan Trussell con una destacada y lisérgica inventiva inevitablemente doblegada a la Palabra. Y es que las andanzas de Clancy a lo largo del multiverso atesoran lecciones vitales y reflexiones metafísicas acompañadas de una animación fluida, líquida y plástica adaptable a cualquier recipiente mental y teórico en una atrevida inversión de la cadena de valor de la supeditación del texto a la imagen en el audiovisual.

Disponible en Netflix

‘Los niños del mar’

Esta adaptación del manga homónimo esconde algunos de los momentos más inspirados de la animación reciente en sus secuencias submarinas. Portentosa en su factura visual y de precisión cirujana en su observación naturalista, ‘Los niños del mar’ aúna en su desbordado tramo final inesperadas conexiones con ‘The End of Evangelion’ o ‘La princesa Mononoke’, sin olvidar el coming of age veraniego como telón de fondo.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar+ y Filmin

‘The Nose or the Conspiracy of Mavericks’

Inspirada en ‘La nariz’, cuento corto de Nikolai Gogol, pero también en una adaptación operística del relato de Gogol, ‘The Nose or the Conspiracy of Mavericks’ propone una delirante sátira surrealista con un fuerte componente meta en el que la animación por recortes se mezcla con el digital, el dibujo o la inclusión de metrajes de clásicos como ‘El acorazado Potenkim’.

En su particular eclecticismo, la película de Andrey Khrzhanovsky tiene margen para, en apenas 89 minutos, reírse del régimen estalinista, representar a una amplia terna de algunos de los intelectuales rusos más destacados de la época y crear un desafiante collage para denunciar las presiones de Stalin en el ámbito de la creación artística.

‘Phineas y Ferb: Candace contra el universo’

Las andanzas estivales de ‘Phineas y Ferb’, finalizadas, precisamente, en el verano de 2015, regresan en una película que protagoniza su hermana Candance, siempre interesante personaje por su ambivalencia en cuanto a los sentimientos de esta respecto a sus hermanos y su carácter bajonero. Como un capítulo extendido, ‘Phineas y Ferb la película: Candance contra el universo’ recupera el patio trasero de estos hermanos icónicos con números musicales tan divertidos (y amargos) como el del doctor Doofenshmirtz sobre la adultez.

Genndy Tartakovsky vuelve desatado en la continuación de su serie prehistórica, que disfraza de épica la cotidianidad de la supervivencia de la inesperada pareja formada por un hombre y un dinosaurio. Y es que ‘Primal’ no necesita de diálogos para expresar la desazón de dos especies temerosas de la extinción, sin olvidar nunca su componente inspirado en la aventura más alocada.

Crítica en Espinof | Disponible en HBO

‘Promare’

Sin salirse del ámbito de la obra previa de Hiroyuki Imaishi, así como de las estructuras habituales en las distopías y los relatos post-apocalípticos de la animación japonesa, ‘Promare’ destaca por su fuerza visual de inspiración de sombreado plano. En esta historia ignífuga en la que un grupo de mutantes accidentales que sufren combustión espontánea son perseguidos por las Fuerzas de Rescate Anti Incendios, el espectáculo lo sirve su acción trepidante y su delirio policromático chillón.

‘Soul’

A pesar de su moralismo de panfleto, su estética de tienda Apple, su trazo de brocha gorda del vitalismo más exacerbado, su representación afroamericana ramplona o su burda e hipócrita sátira corporativa, la última película de Pixar destila una incontestable visualidad con inspirados tramos en su retrato neoyorkino.

También en su menos imaginativo Más Atrás, ‘Soul’ combina el 3D más limado con cierta linealidad picassiana, llegando a un salto al vacío literal en el que la negrura se transforma en trazo blanco y parece declarar que el estudio debe abrirse a otras vías para escapar del ansia hiperrealista.

‘Las vidas de Marona’

Esta imaginativa propuesta, dedicada, precisamente, a la difunta mascota de su directora, pone en el centro del relato a una pequeña perra que va pasando de dueño a dueño y de estética a estética. En un alarde de combinaciones animadas inspiradas en las primeras vanguardias pictóricas europeas de principios del siglo XX, el animal recuerda su recorrido vital y sus cambios de cuidador, con las consecuentes nuevas estéticas llenas de una frescura cromática explosiva, al tiempo que Anca Damian manifiesta la necesidad de la adopción y el respeto a la vida animal.

Disponible en Filmin

‘Wolfwakers’

Con la sencillez de equiparar la linealidad y el trazo firme con lo humano y el bocetado con el mundo de lo natural, ‘Wolfwakers’ recupera la paleta otoñal de ‘El secreto del libro de Kells’ y sus composiciones aberrantes de inspiración de la miniatura medieval. Quizá el más libre de los cuentos de Cartoon Saloon hasta la fecha, la última película de Tom Moore camufla en su relato ecologista, heredero del Ghibli más reivindicativo, momentos de subversión con la sencillez de colocar al lobo, enemigo natural de la fábula, en su centro.

Disponible en Apple TV+

‘World of Tomorrow. Episode Three: The Absent Destinations of David Prime’





El tercer capítulo de la aventura espacial de Don Hertzfeldt continúa ampliando su delirante universo futuro con la exploración de mundos posibles, pero también con la experimentación del director de ‘It’s such a beautiful day’ en el terreno de la animación digital a través de su sobrina y su historia de clones y horrores grotescos. El deslumbrante resultado es un mundo depresivo y esperanzado -del que ya veíamos algunos destellos el brillante couch gag de ‘Los Simpsons’ que realizó Hertzfeldt- en el que hay cabida para la reflexión filosófica y metafísica y el humor más absurdo.

Disponible en Vimeo On Demand