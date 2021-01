Piden al Gobierno agilizar investigación por supuesta corrupción en la FBF

Campeones

miércoles, 27 de enero de 2021 · 05:04

Fuente: paginasiete.bo

APG / La Paz

Una comitiva de representantes de la Agremiación de Futbolistas de Bolivia (Fabol), el expresidente federativo Marco Peredo y el asambleísta Rolando Cuéllar pidieron interponer sus oficios al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, para agilizar el proceso de investigación contra los miembros del comité ejecutivo de la FBF por supuestos actos de corrupción.

«Tienen que responder ante el Ministerio Público, esos dirigentes tienen deben responder ante la justicia boliviana. Me extraña que con la cantidad de pruebas la anterior asamblea no haya hecho seguimiento. El ministro tiene conocimiento, y no vamos a dejar esto a medias», declaró Cuéllar respecto a la audiencia informativa que tuvo con la autoridad del Estado.

La cita contó con la participación de Peredo, acompañado por los representantes de Fabol, David Paniagua y Marco Antonio Etcheverry, quienes se reunieron con Lima en horas de la noche del martes.

«Le pusimos al tanto de todo, de los hechos que consideramos irregulares y mañana (en referencia al miércoles) vamos a seguir avanzando hasta buscar una solución», declaró Peredo tras la cita con el ministro.

La denuncia colocó en observación el precio de la compra del terreno que adquirió la FBF para construir la Casa de la Verde en la zona de Achumani, el destino del dinero de parte del premio que le correspondía al club San José por su participación en la Copa Libertadores de América de 2019.

Además del origen de los cheques que salieron de la federación, a nombre de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), para ser entregados a tercer personas, cercanas al dirigente Pablo Salomón, quien mantendría detención domiciliaria por el proceso de investigación en el caso de la FBF en 2015, que involucró a Carlos Chávez (+), Alberto Lozada, Jorge Justiniano, Pedro Zambrano y Mauricio Méndez.

«Hay muchos cheques que están volando, deben demostrar bajo qué concepto se dio ese dinero a los familiares de Pablo Salomón. Todo eso se tiene que aclarar», indicó Peredo, quien permanecerá en la sede de gobierno para la próxima cita con Lima.

La denuncia fue instalada a finales del año pasado, Peredo y la agremiación cuestionan que no hubo un avance desde la fecha, pese a que las pruebas recabadas fueron entregadas a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.