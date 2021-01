Simpatizante de Trump, de origen mexicano, estuvo en la protesta y dice que la policía permitió ingreso de agitadores al Capitolio

“Me dijeron que entrara pero le dije que no, nosotros somos gente bien y no somos como los izquierdistas”, dijo Díaz a CNN.

“En la capital los policías nos estaban dejando entrando, no estábamos tumbando cosas, no como el ‘Black Lives Matter movement’ que destrozaba todo”, cuenta Díaz. “La policía no nos detuvo, la policía nos estaba diciendo que entráramos, que estaba bien. Yo estaba en la escena”, agregó.

El movimiento Black Lives Matter que empezó en Estados Unidos y se ha expandido alrededor del mundo defiende los derechos y vidas de los negros y condena la brutalidad policial en estas comunidades. Las manifestaciones que protestan contra de la desigualdad racial han sido, en su mayoría, pacíficas.

CNN ha pedido a la policía del Capitolio de Estados Unidos su reacción a estos señalamientos, pero no ha recibido respuesta. En un comunicado publicado el jueves, la Policía del Capitolio dijo que “las acciones de sus oficiales fueron heróicas consideran la situación a la que se enfrentaron. “Sigo teniendo un tremendo respeto por el profesionalismo y dedicación de las mujeres y hombres de la policía del Capitolio de Estados Unidos”, expresó en el comunicado el jefe de la policía, Steven Sund. La policía del Capitolio está investigando el incidente, la planificación de seguridad, sus políticas y procedimientos, detalla el comunicado.

Díaz dice que ella no será parte de otros destrozos y ahora espera que el presidente electo Joe Biden haga un buen trabajo.

“Como estadounidense tenemos que aceptar a Biden, ojalá haga buen trabajo, apoyar a Estados Unidos como debe de ser y poner a Estados Unidos primero y obviamente vamos a estar apoyando, es lo único que podemos hacer ahorita”, concluyó Díaz.