Sol.bo denuncia que el TED se niega a recibir los documentos para habilitar a su candidato a alcalde

El partido Soberanía y Libertad (Sol.bo) denunció que el Tribunal Electoral Departamental (TED) se negó a recibir los documentos para iniciar el trámite y habilitar a su candidato a alcalde de La Paz, Álvaro Blondel.

El candidato a concejal de ese partido político, Martín Fabbri, cuestionó el accionar del TED y aseguró que fue esa institución la que perdió los papeles. “Hemos presentado 28 candidaturas de la cual nos rechazan una y no nos aceptan el trámite que es justamente de nuestro candidato a Alcalde por el municipio de La Paz, Álvaro Blondel. Esto nos llena de extrañeza. No sabemos por qué no nos dejan completar los documentos que, en teoría, se han perdido dentro del mismo Tribunal Electoral Departamental. ( ) Esperamos que el lunes no tengamos ninguna sorpresa”, mencionó el candidato.

Ayer Blondel denunció “el misterioso extravío” de sus documentos en el TED, aseguró que era para inhabilitarlo como candidato a Alcalde y dijo que espera que no exista una “oscura maniobra” para sacarlo de la contienda electoral. El candidato de Sol.bo presentó en la fecha establecida los nueve requisitos y respaldos para postular, sin embargo, en el TED solo aparece su carnet de identidad.

El candidato a concejal mostró los documentos en los que figuran los sellos de recepción del TED de parte de la secretaria de cámara y que nuevamente fueron tramitados por Sol.bo. “El TED al no aceptar estos documentos nos ha dejado en una indefensión muy clara. Ha violentado los principios del derecho electoral como el de transparencia”, agregó.

Además Fabbri indicó que el 7 de enero Sol.bo presentó un memorial al TED en el que exigían respuestas sobre este caso y el cual no fue respondido. “Inmediatamente nos dirigimos hacia un notario de fe pública para mostrar estos documentos y señalar que hemos dejado el trámite y que ha pasado por manos (del TDE) y el lunes tendremos que presentar la carpeta por medio de memorial y de una manera formal”, complementó.