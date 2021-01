Una mujer marcha hacia La Paz para pedir justicia, denuncia esclavitud

Fuente: paginasiete.bo

Tras 40 años de constantes maltratos por parte de su hermano, Epifanía Aguilar decidió dejar su comunidad (Pipini, departamento de La Paz) y salir en una marcha para pedir justicia en la urba paceña. La mujer denuncia que no tuvo derecho a la educación y sirvió a su pariente por el tiempo mencionado, ante esto solo recibía un plato de comida al día.

En 2019, Epifanía conoció a René Ramos con quien se casó, luego de esto su consanguíneo Lucio A. destrozó la casa donde vivía, le quitó su dinero y el ganado que logró con cuatro décadas de trabajo. Tampoco pudo sacar sus pertenencias como ropa, la botó de la propiedad solo con la ropa que traía puesta.

La víctima y su esposo incluso fueron secuestrados y encerrados por un tiempo en una habitación e incluso en las noches les hacían dormir en la pampa. Esto con la finalidad que desistan de su relación y de que no reclamen por sus derechos.

“Mi esposa no ha tenido derecho al estudio ni a la libre expresión y ni a la libre pareja. Cuando se enteró que se juntó conmigo le quitó todo. Una vez mandó a sus sobrinas para que le golpen. Mi esposa ya no quiere vivir en la comunidad porque su hermano le amenaza le dice: burra, sonsa y le amenaza con pegarle”, contó Ramos.

Hace un año, Lucio, sin autorización de la hermana, comenzó a vender sus pertenencias, cuando puso la queja ante las autoridades regionales, a la notificación para llegar a un acuerdo, el agresor no se presentó. El secretario general de la Comunidad, Alejandro Choque, no quiso hacer firmar un documento de compromiso para que le devolvieron sus pertenencias a Estefanía, solo quedaron a un acuerdo de palabra que no fue cumplido.

Debido a esta serie de abuso, la mujer decidió realizar una marcha rumbo a la Sede de Gobierno. Al momento se encuentra en la localidad del Konani y al llegar a la ciudad de La Paz se dirigirán a plaza Murillo para pedir justicia. Además harán conocer el caso al Ministerio de Justicia y la Defensoría del pueblo.

En tal sentido, René pide a las personas que los asesoren cuando estén en La Paz para saber como proceder y se logre respeto a sus derechos. Además solicitan a las autoridades que vayan a la comunidad a investigar el caso. “No es justo que le hayan esclavizado hasta sus 40 años y luego le boten sin nada, mi esposa esta dolida en su corazón”, detalló.