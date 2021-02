Bolivia ahorra $us 9.445.330 en compra de medicamentos a proveedores directos para la lucha contra el Covid-19

Los datos fueron proporcionados por el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Mayta, quien dio a conocer el presupuesto destinado a la adquisición de los fármacos.

Fuente: ABI

El Estado boliviano ahorró $us 9.445.330 en la compra sin intermediarios de los medicamentos: Remdesivir, Meropenem, Propofol, Dobutamina clorhidrato y Vancomicina. Si bien el Gobierno podía adquirir los fármacos al precio referencial nacional y destinar $us 11.104.190, decidió ir al proveedor directo y consiguió la compra a $us 1.658.860, en la cantidad requerida.

“Estos medicamentos serán distribuidos por el Sistema Único de Salud (SUS) para recuperar el bienestar de nuestro pueblo allá donde se necesite”, informó el jefe de la diplomacia boliviana.

Según los datos oficiales, Bolivia adquirió 30.000 unidades del inyectable Remdesivir de 100 mg. El precio unitario de este fármaco en la lista nacional de medicamentos esenciales es de $us 300; pero el Estado acudió a la empresa farmacéutica Saidmen Pharma de la India y consiguió el producto a un costo de $us 40, lo que representó una inversión de sólo $us 1.200.000, teniendo un ahorro de $us 7.800.000.

Similar situación pasó con la compra del inyectable Meropenem de 500 mg. El precio referencial nacional es de $us 17,78 por unidad; sin embargo, Bolivia evitó los intermediarios y logró adquirir el medicamento a un precio unitario de $us 3,37. El Estado compró 3.000 unidades a $us 10.110 y tuvo un ahorro de $us 43.230.

Para la adquisición del inyectable Propofol de 10 mg/ml, el Gobierno invirtió $us 297.000 por 225.000 unidades. El precio referencial nacional por unidad es de $us 7,45; pero el Estado lo consiguió a $us 1,32, lo que representó un ahorro de $us 1.379.250.

El Estado adquirió, también, 30.000 unidades del fármaco inyectable Dobutamina clorhidrato, de 250 mg, a un costo de $us 60.750. La unidad sin intermediarios tuvo un precio de $us 2, y no así de $us 3,83, como establece la lista nacional de medicamentos esenciales. El ahorro fue de $us 54.150.

Y, en la compra de Vancomicina, el Gobierno logró 70.000 unidades con un presupuesto de $us 91.000. La unidad en el precio referencial es de $us 3,71; pero el Gobierno consiguió a $us 1,3. El ahorro fue de $us 168.700.

Las toneladas de medicamentos fueron transportados desde la India por un vuelo de la estatal BoA a Bolivia. Llegaron este jueves y serán destinadas de manera gratuita para reforzar la atención en las unidades de terapia intensiva en la lucha contra el Covid-19.