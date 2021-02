Cliceño de la suerte: le robaron sus computadoras y ahora se saca la lotería

El cliceño Nelzon Vela Vallejos no para de festejar. El cochabambino pasó de haberse visto golpeado por la pandemia, con el robo de sus herramientas de trabajo, a ser el gran ganador de primero sorteo de la Lotería Nacional. Se hizo dueño de 100 mil bolivianos y planea invertir ese dinero en un negocio propio.

Fuente: Opinión

Un boletín de la Lotería Nacional describe que Nelzon se encontraba muy comprometido económicamente, y que su pareja lo convenció de apostar por el juego de azar, confiando en que podría resultar victorioso y contemplando que antes le habían robado sus dos computadoras.

Nelzon accedió a mucha insistencia. No vio el sorteo en directo. Se enteró posteriormente. De inmediato se trasladó hacia La Paz, para reclamar el premio. Pensó que, si no viajaba de prisa, perdería los 100 mil bolivianos. «No vi la transmisión en vivo, pero posteriormente vi el extracto de billetes ganadores por la página de Facebook de la Lotería. No creía que tenía el número premiado y pedí a mi enamorada que me ayudara a verificar y ambos saltamos de emoción. Hasta el momento, mi familia no lo cree», le confesó Vela a la empresa que le otorgó el monto económico.

Ya sabe en qué invertirá el dinero. «Ahora voy a comprar una computadora y emprender en algún negocio, ya que quedé afectado por el robo de mi equipo y la pandemia», contó el ganador.

Vela es el primer ciudadano que gana la lotería en lo que va de 2021.