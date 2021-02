Entre lágrimas, Alejandra Guzmán envió un mensaje a Frida Sofía: «La parí, es sangre de mi sangre»

La rockera aseguró estar pasando por una fase de búsqueda de estabilidad en la que se apoya en el uso de antidepresivos

Desde que se destapó en 2019 el distanciamiento que se había suscitado entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, quien en múltiples ocasiones hizo fuertes reclamos y acusaciones a la rockera, quien, a su decir, la descuidó en sus años de infancia por lo que vivió una crianza traumática, han surgido muchos aspectos de la polémica. Y aunque por meses se calmaron las aguas, en 2020 la riña se recrudeció y las acusaciones de Frida para su mamá se hicieron cada vez más impactantes, pues aspectos como las adicciones y la irresponsabilidad salieron a relucir.

Pero tal parecería que el distanciamiento y los resentimientos entre madre e hija estarían a punto de terminar, pues este lunes la hija de Silvia Pinal le envió un mensaje conmovedor a su hija, a quien no ha visto desde hace más de dos años. Fue en el programa Despierta América donde la intérprete se pronunció en favor de una reconciliación y dejó ver que está dispuesta a por fin “hacer las paces” con su hija unigénita.

La cantante de Volverte a amar contó que actualmente se encuentra en un proceso de encontrar su bienestar mental para poder disfrutar lo que la estabilidad le brinda, y confesó sentirse “muy sensible” ante la incertidumbre provocada por la pandemia, un periodo en el que no sabe cuándo volverá a los escenarios, como tanto estaba acostumbrada a través de los años: “Tuve que buscar una terapeuta porque empecé a tener angustia de no saber cuándo voy a volver a trabajar, a generar. Pero me ayuda mucho escribir, me ayuda el poder sacar de mí estás emociones, porque soy muy sensible”, se sinceró.

“La Guzmán” admitió que en su proceso de sanación está también medicándose para no caer en la tristeza derivada también de no estar cerca de su hija: “El rollo es conocerte mejor y decir: ‘Ale, estás sensible, pero no te me deprimas, haz algo para esto’. Ahorita me estoy tomando un antidepresivo y la terapeuta me está ayudando también”, reveló.

En relación al distanciamiento que tiene con su hija desde hace tantos meses, la cantante justificó el desprecio que Frida Sofía ha demostrado hacia ella argumentando que se encuentra en una edad difícil, pues a sus 28 años “busca su propia identidad”.

“Está en una época y edad en que es lógico que tengan ese choque, porque yo lo tuve con mi madre. Entonces, cuando buscas tu propia identidad, es cuando a veces te peleas con tu madre, con tu padre, y es normal”, aseguró.

Guzmán afirmó que el hecho de que su sonado distanciamiento se “haya hecho tan grande” tiene que ver con su amplificación en las redes sociales, pero aclaró que tiene la esperanza de poder resarcir sus culpas y volver a ver a su hija:

“Pero al final ella y yo algún día vamos a estar frente a frente, y lo vamos a solucionar, porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño. Necesito de ella, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre. La amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida, porque la vida te enseña a valorar y a ver que sólo tienes una madre, un padre, sean como sean”.

“Yo también he trabajado mi culpa, porque eso es lo único que le puedo mostrar: mi ejemplo. Y lo estoy haciendo con todo el corazón. Espero que le llegue esta luz que sale de mi alma, porque la amo y es lo único que le puedo dar, este amor que siento”, agregó.