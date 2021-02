Iván Arias pedirá obras al presidente Arce y no le importa si quiere pintarlas de azul

El candidato a la alcaldía de La Paz dijo que el alcalde Luis Revilla comprometió el 60% del presupuesto de este año y pidió que deje de suscribir contratos.







Iván Arias en su casa de campaña. Foto de Internet

Fuente: ANF

La Paz, 23 de febrero (ANF).- Iván Arias candidato a la alcaldía de La Paz por la agrupación Somos Pueblo es directo, así será con el presidente del Estado, Luis Arce, a pesar de sus diferencias, le pedirá que coadyuve en la construcción de obras, “no me importa el color del gato, lo que me importa es que cace ratones”, dice.

Sabe que la relación no será fácil, luego que Arce anticipó que es mejor trabajar con las autoridades del oficialismo que con los opositores y más aún, cuando Arias fue parte del gobierno de Jeanine Añez. Pero para Arias esta posición no será un obstáculo para pedir que el Gobierno apoye en el desarrollo de la urbe paceña.

Criticó que el alcalde Luis Revilla, que está a pocas semanas de dejar la administración municipal, haya comprometido el 60% del presupuesto de esta gestión y que siga suscribiendo contratos. “Que se quite esa idea de que después de él viene el diluvio, que mantenga la estabilidad”, sostuvo en entrevista con ANF.

Está convencido que para construir “La Paz en paz y moderna” es fundamental sanar las heridas y superar los odios entre paceños, pero también con los municipios vecinos: Mecapaca, Palca y Achocalla, además de consolidar una relación estratégica con El Alto.

Prefiere no hablar de la metrópoli, sino de “alianzas sencillas” asentadas en la realidad. Deposita su propuesta en la creatividad, la innovación, alentará´ las articulaciones público-privadas, para frenar el carácter “expulsor” de la ciudad.

ANF: Hay una reducción de recursos en los municipios, La Paz no será la excepción, ¿con ese escenario complicado cómo pretende encarar su plan de gobierno. ¿Sabe con cuánto de presupuesto contará para ejecutar su plan?

Iván Arias: En estos 20 años la Alcaldía paceña ha administrado $us 3.500 millones de dólares de los cuales 1.100 millones de dólares administró Juan Del Granado en sus 10 años (en la Alcaldía paceña) y el resto más de 2.000 millones de dólares el señor Luis Revilla. Época de bonanza, época de auge.

¿Pero qué nos está dejando el señor Revilla?, una Alcaldía que tiene comprometido en deuda y gasto el 60% de su presupuesto, es decir, de 2.100 millones de bolivianos que es el presupuesto para este año el 60% está comprometido. Además, el señor Revilla -me he enterado que- está suscribiendo contratos. Le voy a pedir que quite esa idea de que después de él viene el diluvio, que mantenga la estabilidad, a él le entregaron una Alcaldía con estabilidad, debería dejar muchos contratos para el próximo gobierno municipal, debería reducir los gastos que está haciendo. En todo caso nos debería dejar una economía saneada.

Alguien diría, entonces, para qué te metes (a ser candidato), por eso hay que meterse, para recuperar la estabilidad y buscar financiamiento externo, pero ante todo mover la capacidad creativa inversora de la ciudad de La Paz. La Paz en los últimos años se ha convertido en una ciudad expulsora de inversiones, somos la alcaldía que menos inversiones tiene, porque se ha dedicado a poner trabas.

¿Cómo es posible que un trámite de construcción tarde tres años?, por norma el catastro dice que debería durar 55 días y no dura 55 meses, dura años. Esta ciudad se ha vuelto una ciudad tranca. No estoy en contra de las normas, pero se ha sacado tantas normas que es una carrera de obstáculos. Entonces, tenemos que recuperar la inversión paceña, La Paz debe ser una ciudad que atraiga inversiones.

Que sea una ciudad que no expulse a la juventud. Los jóvenes se nos están yendo, los jóvenes se están mirando en otro espejo. ¿Qué dicen los jóvenes? ¡¿Ucha Negro has visto Santa Cruz?! ¡Es otro mundo! ¡Los cambas como progresan! Y te preguntas ¿por qué (sucede esto)? Santa Cruz progresa.

Aquí los empresarios me decían que las construcciones son “huachafas” son una especie de cubos, hay contadas construcciones que se han atrevido a desafiar, preguntaba ¿por qué? Porque no hay incentivos, todo es castigo. Entonces, tenemos que incentivar la inversión, incentivar la innovación. De los 120 negocios digitales que hay en Bolivia, 70 están en La Paz, pero nadie incentiva, no tienen un espacio de realización. No solo hay que pensar en la inversión dura de cemento, sino la inversión que está cambiando el mundo, esa es la inversión en el cerebro, en la imaginación, en la creación.

La base de nuestro programa se llama “La Paz en paz y moderna”. Es decir, ¿por qué La Paz es una ciudad expulsora de inversiones? Porque se ha vuelto una ciudad llena de odios, llena de complejos, aquí nos odiamos entre todos. 14 años que, en vez de bajar nuestros odios, los hemos aumentado y eso lo hemos visto en la crisis de noviembre. Yo he estado en las protestas, nosotros nos preparábamos contra los que venían de las laderas, porque supuestamente venían a quemar nuestras casas y, nosotros sacábamos todo para defendernos, y ellos (de las laderas) tenían la idea de que nosotros íbamos a ir a matarlos.

ANF: ¿Paso eso?

Iván Arias: Hicimos el primer acto de negociación de paz, resulta que no, que no había sido así. Y nos dimos la mano. Los paceños tenemos que perdonarnos. ¡Ya basta! Primero, tenemos que perdonarnos entre paceños; luego, tenemos que perdonarnos con nuestros vecinos; la relación conflictiva, mala, perversa, que tenemos con Mecapaca, Palca y Achocalla, es mala. Es una relación dañina. La peor de esas es la que tenemos con Mecapaca.

Desde que nacimos como ciudad, mandamos nuestras aguas servidas a Mecapaca, sin importar que allá viven paceños y bolivianos. Años que no tratamos nuestras aguas, tenemos que enviar aguas limpias para que nos vendan verduras y frutas regadas con agua limpia. Establecer una relación de buena vecindad. La Paz está creciendo hacia allá.

ANF: ¿Pero cree que no se ha intentado? ¿No habrá pesado más los criterios partidarios?

Iván Arias: Ha pesado más eso. Se que se ha hecho intentos mediante la metropolización, pero todo eso se ha caído. Yo, no quiero hablar todavía de metrópolis, sino de alianzas sencillas que generen confianza.

ANF: Pero apunta a la metrópoli o es una idea que se quedará paralizada

Iván Arias: Hay que apuntar, pero creo que se debe partir de la realidad. Hablar con Mecapaca, porque la ciudad de La Paz está creciendo hacia abajo ¿por qué no hacemos una autopista juntos? Primero vamos a mandar aguas limpias; segundo, haremos una autopista. La ciudad crece. Las ciudades inteligentes permiten que sus ciudades vecinas también crezcan. Fíjate en Santa Cruz, doble vía la Guardia, doble vía Cotoca, doble vía Warnes, atrás está Porongo con sus puentes. Es decir, no puedes encerrarte, las ciudades que están a tu alrededor tienen que ver en ti un socio estratégico con una relación de buena vecindad.

En el tema de la basura, hemos sacado de Mallasa y lo hemos llevado a Alpacoma. Es tiempo de que se industrialice la basura. Pero qué te dicen, ahí viene el tema de la metrópoli y te dicen: ‘mira Negro 700 toneladas no es suficiente, tienes que aliarte con El Alto, Mecapaca, para que la planta sea potable’. Eso va a suceder el día del ‘wiru (caña verde de maíz)’. No va a ocurrir.

Hoy las tecnologías verdes desarrolladas en Holanda y otros países te hacen plantas a tu medida. Yo estoy de acuerdo que lo lindo sería tratar la basura entren El Alto, todos, pero eso no ocurre. La basura es un gran negocio. Yo voy a intentarlo.

ANF: El Alto es estratégico. Eva puede ser una aliada estratégica

Iván Arias: Con Eva nos conocemos desde que surgió la crisis del año 2019. Tengo muy buena amistad, espero que (esa relación) continúe por el bien de El Alto y La Paz. Somos ciudades gemelas y en otras siamesas, por ejemplo, en el tema del transporte, en el tema de la seguridad ciudadana.

ANF: ¿Cómo será la relación con el Gobierno central? El presidente Luis Arce dijo que es mejor coordinar con autoridades oficialistas

Iván Arias: Es una pena que plantee eso. Sabes, a mi no me importa el color del gato lo que me importa es que cace ratones. Yo le voy a decir al presidente ‘mire necesito tal obra’ y si el presidente la quiere pintar de azul, le quiere poner su imagen, quiere poner su estatua, que le ponga. Lo que me importa es que se haga la obra. No me voy a ir a pelear por el color o porque aparezca mi foto.

Como compromiso, en mi gestión usted no va a ver una sola foto de Iván Arias, en ninguna obra. Basta, basta de que la Alcaldía paceña promocione (a autoridades). Yo voy a poner la foto de un ciudadano, del mejor obrero. No me importa figurar, me importa dar soluciones a la ciudadanía.

ANF: ¿Ha tenido quizás como municipalista algún tipo de relación con el presidente Luis Arce, en el pasado, que le permita gestionar el diálogo?

Iván Arias: No

ANF: ¿O con alguna instancia del MAS que afiance una relación para encarar el futuro de La Paz?

Iván Arias: Tal vez con (David) Choquehuanca. Con gente del MAS me conozco a montones, pero parece que ahora no me quieren reconocer.

ANF: ¿Cree que su paso por el Gobierno de Jeanine Añez le afecte, si es que llega a ser electo?

Iván Arias: Yo soy orgulloso de mi pasado y crítico al mismo tiempo. Fue una gran oportunidad, cometimos errores. Fue un momento histórico, una presidenta que se animó a asumir la responsabilidad cuando nadie se animaba. Sacamos adelante el país, ahora estamos viviendo en democracia. Su transición fue democrática y la idea del golpe (de Estado) es totalmente una invención del gobierno y del masismo. Fue una sucesión democrática y constitucional y en ese marco gobernamos, con un parlamento que se convirtió en un poder paralelo que boicoteaba. Si hubiera sido dictadura no hubiera habido parlamento.

ANF: En el ámbito productivo, cuáles serán las prioridades

Iván Arias: Primero debemos vacunar a toda la ciudad La Paz y El Alto. Hay que vacunar de manera masiva porque eso da certeza, para encarar lo productivo. Vamos a poner a disposición todos los servicios y las capacidades del municipio.

Vamos a apoyar todas las iniciativas del sector privado, alianzas público-privadas. Tememos una propuesta con Rafael Quispe (candidato a la gobernación por La Paz) de hacer una autopista que vaya de la zona de Chasquipampa y termine con sus ramales respectivos ya sea en el teleférico Amarillo o en molino andino. Tenemos que mover la iniciativa privada.

El tema turismo, no podemos incentivar mientras no tengamos la vacuna. No solamente promocionar sino convertirnos en facilitadores, como hace Cuzco (Perú), donde le órgano público se pone al servicio de las empresas, porque generan empleo. No se trata de que tú hagas la empresa, no. La Alcaldía debe ponerse al servicio de todos, en la oferta turística. El turismo en La Paz se gasta 0,09% del presupuesto, ¿cómo puede ser en una ciudad turística que además despierta cultura?

ANF: En el tema social preocupa la violencia intrafamiliar, los feminicidios, La Paz tiene datos muy altos, ¿cuál es su propuesta para enfrentar esta problemática?

Iván Arias: Hay competencias que son nuestras, y hay competencias compartidas con la Gobernación y el Gobierno central. Nosotros destinamos una buena cantidad para seguridad ciudadana, que está definido por ley.

Pero resulta que las EPIS son dormitorios sin sentido, son comedores. Los SLIM (Servicio Legal Integral) (donde) te dicen cuénteme su tragedia, pase al abogado, luego a la policía, luego al forense, no pues; nosotros vamos a poner en un solo centro todo, para que no haya la revictimización.

Vamos a establecer mejor relación con la Policía, vamos a dar motos, pero para que el PAC funcione, no solo para cuando se les ocurra.

Vamos a trabajar con los taxis y radiotaxis. Los taxis afiliados van a tener su capot rojo y el transporte libre amarillo. Lo que pasa es que ahora te subes a un taxi y no sabes si te van a llevar a tu casa o te van a asaltar.

Los radiotaxis y taxistas van a formar parte de la seguridad ciudadana, vamos a poner cámaras y un código QR. Estamos en un desafío, podemos hacer muchas cosas, pero a los hijos los perdemos en la casa, las violaciones no solo están en la calle sino en la casa por un pariente. Por eso tenemos la idea de la escuela de padres. Hemos perdido una serie de valores familiares, pero la familia también es un espacio importante.