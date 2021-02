La Policía negó que Armie Hammer sea sospechoso en un caso de asesinato

El actor de “Call Me By Your Name”, que se quedó sin agencia ni representante por sus perturbadores mensajes sexuales, había sido vinculado a una investigación policial por el hallazgo de restos humanos

Armie Hammer se quedó sin agencia ni representante y peligra su carrera en Hollywood

Fuente: infobae.com

Pese a los rumores que señalaban que el actor estaba en la lista de sospechosos en un caso de asesinato, las autoridades negaron cualquier relación de Armie Hammer es una investigación policial que se lleva a cabo en la comunidad de Wonder Valley, California, tras la aparición de restos humanos.

La Oficina del Sheriff del condado de San Bernardino le dijo a The Sun que el actor de Hollywood no está siendo investigado por los restos no identificados, que fueron encontrados el 31 de enero. “El nombre de Armie Hammer no ha aparecido como sospechoso en absoluto. No tenemos planes de investigarlo”, dijo un portavoz al diario.

La relación de Hammer con el caso se inició cuando comenzó a circular en las redes que el actor había estado trabajando en la construcción del hotel de un amigo en un área cercana de donde se encontraron los restos humanos.

Hammer, de 34 años, está en el centro de atención por las acusaciones de agresión sexual y fantasías de canibalismo hechas por ex parejas.

Tras las acusaciones, el actor tuvo que abandonar varios proyectos en cine y televisión; la comedia romántica “Shotgun Wedding”, en la que compartiría créditos con Jennifer Lopez, y la serie de Paramount+, “The Offer”, sobre la realización del filme “El Padrino”.

Esta semana también se dio a conocer que el actor se quedó sin agencia ni representante

Según informó la revista Variety, William Morris Endeavour (WME), la agencia de talentos que lo manejaba terminó su relación con el actor .Asimismo, su publicista personal también habría dado por finalizado su vínculo laboral con Hammer.

Elizabeth Chambers y Armie Hammer (AFP)

El intérprete estadounidense encuentra en medio de un divorcio público con la presentadora de televisión, periodista y emprendedora Elizabeth Chambers, con quien tiene dos hijos pequeños.

Chambers rompió su silencio acerca de la polémica que ha rodeado al actor durante las últimas semanas. El pasado lunes 1 de febrero, compartió un texto en el que reveló que se ha tomado tiempo para procesar la información que salió a la luz sobre su ex. “Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchando y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía”, expresó en el escrito.

Y aseguró que apoya a quienes han sido víctimas de agresiones sexuales e incluso las impulsó a buscar la ayuda necesaria. “Insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar. En este momento, no voy a comentar más sobre este asunto”, agregó.

Chambers expresó que su prioridad son su hija Harper Grace, de 6 años, y su hijo de 4, Ford Douglas Armand. “Mi único enfoque y atención seguirá estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en la salud de este momento increíblemente difícil”, declaró.

Paige Lorenze, ex pareja de Hammer, habló sobre la traumática relación de cuatro meses que mantuvo con el actor. La joven de 22 años reveló que el actor enviaba fotos de ella a sus amigos, sin su consentimiento, y que una vez usó un cuchillo afilado para tallar la inicial de su nombre durante un juego sexual.

Lorenze también ha contado que Hammer supuestamente aprendió a atar mujeres practicando con maniquíes que guardaba en el sótano de la casa de USD 5,8 millones que compartía con su ex esposa y sus dos hijos en Los Ángeles.

Courtney Vucekovich, otra ex novia del actor, dijo que la estrella de cine le gustaban los “fetiches amo-esclavo” y que le expresó que quería “romper y comer sus costillas”. También confesó que la manipuló para que jugara con sus retorcidas fantasías y que a menudo fantaseaba con el canibalismo.

“Es un ser humano muy encantador e intenso. Pero una vez que empiezas a hablar con él, es bastante agresivo desde el principio. No violento, sino sexualmente agresivo en la forma en que habla’’, dijo Vucekovich al Daily Mail. Y continuó: “Es magnético, pero eso lo ha ayudado a salirse con la suya. Tiene una personalidad encantadora. Es muy cariñoso, te hace sentir muy segura y en la cima del mundo. Luego, poco a poco, se vuelve más oscuro”.