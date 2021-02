Mesa presenta acción de inconstitucionalidad contra decreto de nueva imagen del Gobierno; ve irrespeto al Escudo de Bolivia

Fuente: Unitel

«Si el presidente (Luis) Arce tuviera un criterio de comprensión y respeto por el escudo de la Patria, no debería haber aprobado el decreto», dijo Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana al cuestionar la aprobación del DS 4445 que establece una nueva imagen del Gobierno por lo que anunció la presentación de una acción de inconstitucional que será presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Una de los artículos de esta nueva norma establece que entidades e instituciones señala que se deben implementar las imágenes y logotipos de la “Imagen Gobierno” y que «de manera excepcional» en aquellos casos donde se tenga

la papelería impresa y otros, la implementación será progresiva dentro del plazo máximo de tres (3) meses

«Si fue una cosa que no pensó en sus consecuencias, tiene la oportunidad voluntaria de hacerlo (…) pero, en previsión de que esto no ocurra y de a acuerdo una interpretación nuestra, esto no es casual, hay una intención del Gobierno de romper nuestros vínculos con nuestros símbolos nacionales», apuntó Mesa.

Se resalta de que el recurso no se trata de una interpretación subjetiva o emocional, sino que se basa en el respeto al artículo sexto de la Constitución Política del Estado «que dice que los símbolos nacionales son los que son, y no se puede a través de un decreto empezar a inventarse símbolos que sustituyan a nuestros símbolos patrios».

«No podemos aceptar que se insulte a la dignidad de nuestra identidad», insistió Mesa en espera de una posterior tratamiento al recurso por parte del TCP.