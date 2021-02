Presentan denuncia contra Jhonny Fernández por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado

Fuente: Gigavisión

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, por el MTS, Omar Ribera, presentó una denuncia contra el también candidato a la comuna cruceña, Jhonny Fernández, por los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación a particulares y al Estado, además de trata y tráfico de personas, esto por las acusaciones del señor Félix Cirpolo,

Ribera señaló que estos delitos no prescriben, por ello exigen que investiguen y no se «tuerza la ley», asimismo manifestó que si no son escuchados no descartan ir a los juzgados de Sucre o La Paz a presentar la denuncia.