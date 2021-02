Rápidos y Furiosos 9: 8 meses de preparación y 4 días de rodaje para esta escena de 4 segundos

La novena entrega de “Rápidos y Furiosos” promete ser una película que se diferencie de sus antecesoras debido a que su director, Justin Lin, la llevará a otro nivel. Durante la emisión del Super Bowl LV, Universal Pictures dejó salir el tráiler de la nueva película.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lin ha compartido un clip donde muestra el trabajo que conlleva realizar una escena de únicamente 4 segundos, la cual aparece en el adelanto. En la escena en cuestión vemos un coche a toda velocidad por una calle recta. De repente, el coche se da la vuelta y choca contra una tienda, la traspasa e impacta contra un camión que pasaba por el otro lado.

“4 segundos de plano en Fast & Furious 9. 8 meses de preparación. 4 días de producción. 3 coches destruidos. El trabajo de más de un centenar de miembros del equipo más talentoso y dedicado. ¡El mejor trabajo del mundo!”, escribe Lin en la descripción.

Una acción que podría con cualquiera de nosotros pero a la que Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren y Sung Kan están más que acostumbrados después de tantos años dando vida a sus personajes.

One 4 second shot in #F9. 8 months of prep. 4 days of production. 3 cars destroyed. Work from over a hundred of the most dedicated and talented crew. Best job in the world! pic.twitter.com/QK4wNYvAhE

— Justin Lin (@justinlin) February 7, 2021